El Deportivo Cali atraviesa días difíciles. Las tres derrotas consecutivas en la Liga BetPlay II-2025 no solo han alejado al equipo de la pelea por entrar a los cuadrangulares, sino que han acelerado la necesidad de planificar un nuevo proyecto deportivo para el 2026. En medio de este panorama, el club ya comenzó a definir el listado de jugadores que no continuarán en la institución.

Un cambio profundo en el plantel verdiblanco

Consciente de que el rendimiento colectivo no ha estado a la altura de las expectativas, la dirigencia azucarera trabaja junto al cuerpo técnico encabezado por Alberto Gamero en la confección de una plantilla renovada.

Varios jugadores terminan contrato en diciembre y no recibirán propuesta de renovación. Otros, en cambio, podrían salir de manera anticipada mediante acuerdo mutuo, debido a su bajo rendimiento o a la necesidad de liberar espacio en la nómina para nuevas incorporaciones.

Los casos definidos por finalización de contrato

Ocho jugadores del actual plantel culminan su vínculo contractual en diciembre. Según trascendió, únicamente uno de ellos tendría opciones de continuar: el defensor uruguayo Joaquín Varela, quien ha sido titular constante y cuenta con la plena confianza del entrenador. Su rendimiento estable lo posiciona como una de las pocas certezas dentro de un semestre irregular.

Otro de los futbolistas evaluados positivamente es Fabián Viáfara, lateral derecho que, pese a un bajón en las últimas semanas, ha mostrado compromiso y buenas actuaciones durante el año. Su continuidad, sin embargo, no está asegurada, aunque parte con ventaja frente a otros compañeros.

Por el contrario, jugadores como Guzmán Corujo, Cristian Graciano, Yeison Gordillo, Fabián Castillo, Javier Reina y Andrey Estupiñán no seguirían en el conjunto caleño. En el caso de Estupiñán, su salida parece inminente, ya que tendría adelantada una negociación para continuar su carrera en el fútbol de Brasil.

Deportivo Cali: salidas anticipadas para 2026

Además de los contratos que expiran en diciembre, hay futbolistas con vínculo vigente hasta mediados de 2026 que podrían abandonar el club antes de tiempo.

El primero es el delantero uruguayo Fernando Mimbacas, quien no logró consolidarse en la titular y apenas registra dos goles en el semestre. El otro es el arquero argentino Marco Espíndola, sin minutos oficiales desde su llegada y fuera de los planes del cuerpo técnico.

Ambos casos se manejarían mediante rescisión de mutuo acuerdo, con el fin de liberar cupos y reducir la masa salarial del plantel.

La reestructuración que viene en Deportivo Cali

Con la salida de estos jugadores, la dirigencia del Deportivo Cali busca darle un giro radical al proyecto. La prioridad será incorporar refuerzos de peso para recuperar el protagonismo perdido y volver a pelear por el título de la Liga BetPlay 2026, tras un año en el que los objetivos deportivos se han desvanecido por completo.

El hincha azucarero espera una reconstrucción real y profunda, con la llegada de futbolistas que eleven el nivel competitivo y devuelvan la ilusión a una institución que hace tiempo no celebra títulos ni estabilidad deportiva.

Jugadores que no seguirían en Deportivo Cali