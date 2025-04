La derrota de Deportivo Cali en el clásico ante América no solo significó un golpe anímico, sino que volvió a poner sobre la mesa una de las principales preocupaciones del equipo en la Liga BetPlay 2025-I: la falta de gol. Un problema que llevó a situaciones inusuales, como ver a José Caldera (habitual zaguero central), ocupando una posición de delantero en los últimos minutos del partido.

Más allá del resultado, el momento ofensivo de Deportivo Cali es una alerta seria de cara al tramo final del campeonato. La escasez de goles complica sus aspiraciones de clasificación y obliga al cuerpo técnico a tomar decisiones inesperadas en busca de respuestas.

El contexto de la falta de gol en Deportivo Cali durante el 2025-1

Deportivo Cali ha disputado 16 partidos en la Liga BetPlay 2025-1 y apenas ha conseguido 13 goles. El promedio de 0,81 goles por partido refleja un déficit ofensivo que se ha mantenido constante y que ha condicionado el desempeño del equipo a lo largo de la temporada. ¡NO MARCÓ EN 8 PARTIDOS!

Con esas cifras, el cuadro verdiblanco es el quinto equipo con menos goles anotados en la Liga BetPlay 2025-I, solo por encima de:

Águilas Doradas (8 goles)

Boyacá Chicó (9 goles)

Fortaleza CEIF (10 goles)

Alianza FC (12 goles)

Cada partido se ha convertido en una lucha para encontrar efectividad en el último tercio de la cancha. Muchas veces, el control del balón o las buenas intenciones en el armado de jugadas no han sido suficientes para traducirse en goles que marquen la diferencia.

La razón de tener a José Caldera como delantero

La falta de variantes en ataque quedó evidenciada en el clásico ante América. En los minutos finales, buscando desesperadamente el empate, Alfredo Arias sorprendió a todos enviando a José Caldera como delantero improvisado. Minuto 81, reemplazó a Yeison Gordillo y se ubicó como atacante. El central, conocido por su fortaleza aérea y su pasado como atacante en divisiones juveniles, fue la carta inesperada para intentar cambiar la historia del partido.

La decisión generó sorpresa y el entrenador Alfredo Arias explicó el porqué en rueda de prensa: “No teníamos más delanteros afuera. Caldera fue número 9 de niño y hoy casi hace un gol», dijo.La explicación fue directa: no había otra opción disponible en el banco, y Caldera, por características físicas y antecedentes de formación, podía ofrecer una alternativa de choque y presencia en el área. De hecho, estuvo cerca de conectar una jugada peligrosa que podría haber cambiado el destino del clásico.

El recurso de usar a un defensor como atacante refleja la magnitud del problema ofensivo que enfrenta Deportivo Cali y la necesidad de encontrar soluciones inmediatas, aunque no sean las tradicionales.

Y la respuesta sobre Andrey Estupiñán en el clásico

Otra de las decisiones tácticas que dejó el clásico fue la prolongada presencia de Andrey Estupiñán en el campo, a pesar de no haber tenido su mejor rendimiento. Arias defendió su elección: “Es un jugador que a mí siempre me da algún gol y en la falta de gol tan grande que hemos tenido en el campeonato, él ha sido solución. Sacarlo me lo cuestioné hasta último momento porque nosotros necesitábamos ir por el gol”.

Con 3 goles en la temporada, Estupiñán es junto a Emiliano Rodríguez el máximo anotador del equipo. Su capacidad para aparecer en momentos clave lo mantiene como una opción obligada, incluso cuando su estado físico o nivel no son los ideales. La falta de alternativas efectivas hace que decisiones como estas, que pueden parecer conservadoras, se conviertan en apuestas razonables dadas las circunstancias.

Quiénes han aportado los goles en Deportivo Cali en el 2025-1

La distribución de los goles en el primer semestre deja en evidencia la ausencia de un referente de área consolidado. Así se reparten los 13 goles verdiblancos:

Emiliano Rodríguez: 3 goles

3 goles Andrey Estupiñán: 3 goles

3 goles Javier Reina: 2 goles

2 goles Juan Sebastián Quintero: 1 gol

1 gol José Caldera: 1 gol

1 gol Yulián Gómez: 1 gol

1 gol Jean Colorado: 1 gol

1 gol Jhon Cabal: 1 gol

La dispersión de los anotadores confirma que el equipo no ha encontrado un delantero que asuma el peso del gol de manera consistente. El aporte de defensores y mediocampistas ha sido importante, pero insuficiente para consolidar una ofensiva sólida.

Un cierre de campeonato que exige soluciones urgentes para Deportivo Cali

Con 4 partidos restantes en el Todos contra Todos, Deportivo Cali necesita no solo mejorar su juego ofensivo, sino también encontrar nuevas alternativas que le permitan ser más efectivo frente al arco rival. La falta de gol no es un problema que se solucione únicamente con intensidad o volumen de juego. La confianza, la precisión y las decisiones en los últimos metros serán factores clave para un equipo que aún tiene posibilidades de clasificar, pero que debe romper una tendencia negativa si quiere llegar a los cuadrangulares.

La imagen de José Caldera como delantero improvisado en el clásico es más que una anécdota: es el reflejo de un momento crítico que Deportivo Cali debe resolver para no ver frustradas sus aspiraciones en el campeonato.