El regreso de Juan Ignacio Dinenno no sería el único movimiento con aroma a reencuentro que podría darse en el Deportivo Cali. Mientras el club avanza en la planificación de su nómina para el 2026, empiezan a surgir escenarios que apuntan a reforzar el equipo con futbolistas identificados con la institución y con experiencia reciente en proyectos competitivos. En ese contexto, aparece un nombre que despierta atención interna: Daniel Giraldo.

El mediocampista, canterano del club verdiblanco, actualmente milita en Juventude de Brasil (equipo con el que acaba de descender a la Segunda División). Esa situación abre una ventana de oportunidad en el mercado, en un momento en el que el Cali busca jugadores que aporten orden, liderazgo y conocimiento del medio, sin necesidad de largos procesos de adaptación.

Daniel Giraldo, un nombre que vuelve a entrar en el radar del cuadro verdiblanco

Daniel Giraldo tiene 33 años y un recorrido que lo convierte en una opción interesante para el Deportivo Cali. No se trata de un jugador ajeno a la institución ni a la exigencia del fútbol colombiano. Es canterano del club, debutó profesionalmente con la camiseta verdiblanca y ya tuvo dos etapas previas defendiendo esos colores.

Actualmente tiene contrato vigente con Juventude hasta finales de 2026, pero el descenso del equipo brasileño cambia el panorama. En este tipo de escenarios, los clubes suelen replantear su plantilla y abrir la puerta a salidas, lo que podría facilitar una eventual desvinculación. Deportivo Cali es uno de los equipos atentos a esa posibilidad.

El contexto en Brasil para Daniel Giraldo: descenso y un escenario a evaluar

La temporada reciente de Daniel Giraldo en Brasil fue intensa. Con Juventude disputó 26 partidos, de los cuales 17 fueron como titular. No registró goles ni asistencias, pero cumplió un rol táctico importante en el mediocampo, enfocado en el equilibrio, la recuperación y la salida limpia desde atrás.

El descenso del equipo a la Segunda División cambia las condiciones contractuales y deportivas. Para un futbolista con trayectoria internacional y pasado en el fútbol colombiano, mantenerse en una categoría inferior no siempre resulta atractivo, especialmente si surgen opciones en ligas donde ya ha sido protagonista.

Es allí donde el Deportivo Cali observa con atención. La posibilidad de aprovechar el nuevo contexto de Juventude para negociar una salida anticipada es uno de los puntos que se analizan.

Un canterano del Cali con historia en el club

Daniel Giraldo es producto de las divisiones menores del Deportivo Cali. Su primera etapa en el equipo profesional se dio entre 2009 y 2014, periodo en el que se consolidó como mediocampista y llamó la atención del fútbol internacional. En 2014 fue transferido al Olhanense de Portugal, dando el salto al exterior.

Posteriormente, Giraldo regresó al Deportivo Cali en 2016, permaneciendo hasta 2017. Esa segunda etapa reafirmó su vínculo con el club y su identificación con la hinchada. Aunque su carrera continuó fuera del club, el vínculo con la institución nunca se rompió.

La etapa exitosa de Daniel Giraldo con Gamero en Millonarios

Uno de los aspectos que más peso tiene en el análisis del Cali es el rendimiento reciente de Giraldo bajo la dirección de Alberto Gamero. En Millonarios, el mediocampista fue parte del equipo campeón de la Liga BetPlay 2023 y de la Superliga 2024, títulos que consolidaron uno de los procesos más sólidos del fútbol colombiano en los últimos años.

Con Gamero, Giraldo cumplió un rol específico: equilibrio en el medio, lectura táctica, liderazgo silencioso y disciplina. No fue un jugador de estadísticas ofensivas, pero sí una pieza confiable dentro de la estructura del equipo. Esa relación previa con el actual entrenador del Cali es un factor que no pasa desapercibido.

Un regreso condicionado por el mercado de Deportivo Cali

A diferencia del caso de Dinenno, cuya llegada ya tiene un principio de acuerdo, el escenario de Giraldo está sujeto a varios factores. El primero es su situación contractual en Brasil. El segundo, las decisiones que tome Juventude tras el descenso. Y el tercero, la prioridad que el Deportivo Cali le otorgue dentro de su lista de refuerzos.

Por ahora, no hay negociación avanzada ni anuncio oficial. Lo que existe es interés, seguimiento y un contexto que podría favorecer el acercamiento si las condiciones se alinean.

El Cali mira al pasado para fortalecer el futuro

El mercado del Deportivo Cali empieza a mostrar una tendencia clara: valorar futbolistas que ya conocen la institución y que han demostrado rendimiento en proyectos exitosos. Tras el regreso de Dinenno, el nombre de Daniel Giraldo se suma como una opción que conecta identidad, experiencia y conocimiento del cuerpo técnico.

El 2026 será un año clave para el club en su nueva etapa institucional. Y en esa construcción, los regresos no se entienden como nostalgia, sino como decisiones estratégicas para recuperar competitividad.