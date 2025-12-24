En medio de la planificación para la próxima temporada, Deportivo Cali se encontró con una situación que frena una de sus intenciones más claras en el mercado de fichajes: la llegada de Émerson Rivaldo Rodríguez. El atacante, que ya fue dirigido por Alberto Gamero y dejó buenas sensaciones bajo su mando, aparece como una opción que ilusiona al cuerpo técnico y a la hinchada, pero cuya negociación no es sencilla.

El interés existe, el deseo del jugador también, pero hay un obstáculo central que hoy condiciona cualquier avance. No pasa por lo económico del Cali ni por la voluntad del futbolista, sino por la postura del club que posee sus derechos deportivos y que todavía no toma una decisión definitiva sobre su futuro inmediato.

El principal freno en el fichaje de Émerson Rivaldo: la postura del club dueño de sus derechos

La versión más clara sobre el estado actual de la negociación la entregó el periodista Mariano Olsen. Según su información, PFC Ludogorets, equipo propietario de los derechos de Émerson Rivaldo Rodríguez, aún no define qué hará con el jugador.

El club búlgaro tiene contrato con el atacante hasta 2028 y su prioridad, al menos por ahora, es que continúe en Europa. Esa intención es el principal escollo para Deportivo Cali, que busca convencer a Ludogorets de abrir una negociación que permita el regreso del futbolista a Colombia.

El deseo del jugador: volver al fútbol colombiano

Mientras el club dueño de sus derechos mira hacia Europa, el futbolista tiene una postura distinta. De acuerdo con la misma versión, Émerson Rivaldo Rodríguez desea regresar a Colombia, un factor que mantiene viva la posibilidad de que la operación pueda avanzar.

Para el jugador, volver al FPC representa la opción de reencontrarse con un contexto que conoce, con un entrenador que confía en él y con un rol protagónico que hoy no tiene garantizado en el fútbol europeo. Esa voluntad es uno de los puntos a favor que Deportivo Cali utiliza en las conversaciones.

El interés firme de Deportivo Cali en Émerson Rivaldo

En el interior del club verdiblanco el nombre de Émerson Rivaldo está marcado en rojo. No se trata de un simple sondeo, sino de un interés concreto. El cuerpo técnico considera que su perfil encaja en lo que necesita el equipo para potenciar el frente de ataque y sumar desequilibrio por las bandas.

Además, el momento deportivo del Cali exige decisiones estratégicas. Tras un proceso de reconstrucción, cada fichaje debe responder a una idea clara de juego, y en ese plan el extremo aparece como una alternativa prioritaria si el mercado lo permite.

El respaldo de Alberto Gamero en la intención de negociación

Un punto clave en esta historia es la presencia de Alberto Gamero. El entrenador samario ya dirigió a Émerson Rivaldo en el pasado (dos ciclos en Millonarios) y conoce de primera mano su rendimiento, virtudes y margen de crecimiento.

Ese antecedente pesa en la negociación. Desde Deportivo Cali confían en que el proyecto deportivo encabezado por Gamero sea un argumento para seducir tanto al jugador como al club búlgaro, mostrándoles que el regreso a Colombia no sería un retroceso, sino una etapa clave en su carrera.

Contrato largo y decisión estratégica en Europa

El contrato vigente hasta 2028 es otro de los factores que complejiza la operación. Ludogorets no tiene urgencia contractual y puede tomarse el tiempo necesario para decidir si mantiene al jugador, lo cede o evalúa una venta.

Desde la perspectiva europea, retener a un futbolista joven y con mercado puede ser una apuesta a futuro. Por eso, la definición no pasa solo por el interés del Cali, sino por la estrategia deportiva y financiera que el club búlgaro tenga trazada para las próximas temporadas.

Los tiempos del mercado y la definición que se espera en Deportivo Cali

El mercado de fichajes no siempre se mueve con rapidez, y este caso no es la excepción. La definición dependerá de dos factores clave: la decisión final de Ludogorets y la capacidad del Cali para presentar una propuesta que cambie la prioridad del club europeo.

Mientras tanto, el interés sigue vigente y la negociación abierta. Émerson Rivaldo Rodríguez quiere volver a Colombia, Deportivo Cali lo quiere y Gamero lo respalda. El único punto pendiente es que el club dueño de sus derechos dé el paso que permita destrabar la operación y definir, de una vez por todas, si el regreso al FPC se convierte en realidad o si su futuro seguirá ligado al fútbol europeo.