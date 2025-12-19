Deportivo Cali continúa armando su proyecto deportivo para la temporada 2026 y ya empieza a perfilar la estructura del equipo que buscará devolverle protagonismo al club. Luego de confirmar los acuerdos para contar con Juan Dinenno, Ronaldo Pájaro y Pedro Gallese, el cuadro verdiblanco anunció un nuevo movimiento en el mercado: Fernando Álvarez Amador será el cuarto fichaje del club para el próximo año.

Se trata de una incorporación que responde a la idea de equilibrio entre experiencia y juventud que ha trazado la dirigencia junto al cuerpo técnico. Con apenas 22 años, Fernando Álvarez llega con recorrido internacional, formación en ligas competitivas y presencia en selecciones juveniles, características que lo convierten en una apuesta estratégica para reforzar la zona defensiva del Deportivo Cali.

Quién es Fernando Álvarez, el nuevo defensor de Deportivo Cali

Fernando Álvarez Amador es un zaguero zurdo nacido en New York (Estados Unidos). Su perfil multicultural marca parte de su carrera: es hijo de padre colombiano y madre mexicana, lo que le permitió tener procesos formativos y representaciones en selecciones de ambos países a nivel juvenil.

Desde temprana edad fue identificado como un defensor con proyección, buena lectura de juego y condiciones técnicas que le permitieron desarrollarse en entornos exigentes. Esa combinación de físico, perfil zurdo y formación internacional llamó la atención del Deportivo Cali, que decidió avanzar en su contratación pensando en el mediano y largo plazo.

La triple nacionalidad de Fernando Álvarez

Uno de los aspectos más llamativos del nuevo defensor del Deportivo Cali es su triple vínculo nacional, una característica que lo convierte en un futbolista poco habitual en el mercado. Fernando Álvarez nació en New York (Estados Unidos), es hijo de padre colombiano y madre mexicana, una combinación que marcó su proceso formativo y amplió sus posibilidades a nivel internacional desde edades tempranas.

Gracias a ese contexto, Álvarez tuvo la oportunidad de integrar procesos juveniles con la Selección de México en las categorías sub-16 y sub-18, antes de optar por representar a Colombia, país con el que disputó el Mundial sub-20 de 2023. Esta triple nacionalidad no solo refleja su historia personal, sino también un recorrido futbolístico diverso, con formación en distintos entornos y una capacidad de adaptación que hoy resulta clave para su llegada al Deportivo Cali.

Su recorrido por selecciones juveniles de México y Colombia

Uno de los aspectos más llamativos en la carrera de Fernando Álvarez es su paso por selecciones nacionales. En etapas iniciales de su formación, hizo parte de la Selección de México sub-16 y sub-18, procesos en los que sumó experiencia internacional y roce competitivo a nivel juvenil.

Posteriormente, optó por representar a Colombia, integrándose a la Selección Colombia sub-20. Con el combinado Tricolor alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera hasta ahora: fue convocado y disputó el Mundial sub-20 de 2023, un torneo que le permitió medirse ante selecciones de alto nivel y consolidarse como un defensor con proyección internacional.

Ese recorrido en selecciones es uno de los factores que más peso tuvo en el análisis del Deportivo Cali, que valoró su capacidad para competir en escenarios exigentes desde temprana edad.

Fernando Álvarez y su paso por clubes internacionales

A nivel de clubes, Fernando Álvarez ha desarrollado una carrera marcada por la internacionalización. En México hizo parte de Pachuca, uno de los clubes más reconocidos por su trabajo formativo y proyección de jóvenes talentos. Allí dio sus primeros pasos en un entorno profesional exigente.

En 2022, su proyección lo llevó incluso a realizar pruebas con el AFC Ajax de los Países Bajos, uno de los clubes más prestigiosos del mundo en formación de futbolistas. Aunque esa experiencia no derivó en un contrato, sí representó un reconocimiento a sus condiciones y a su potencial como defensor.

Desde 2023, Álvarez pasó a formar parte de CF Montreal, club de la MLS, donde continuó su proceso de crecimiento en una liga cada vez más competitiva y exigente.

Fernando Álvarez en Montreal durante la temporada 2025

Durante la temporada 2025, Fernando Álvarez integró el primer equipo de CF Montreal, consolidándose como una alternativa frecuente dentro de la plantilla. En ese año disputó 25 partidos oficiales, de los cuales 11 fueron como titular, una cifra importante teniendo en cuenta su edad y el contexto competitivo de la MLS.

Además de su aporte defensivo, registró una asistencia, mostrando que también puede contribuir en fase ofensiva, especialmente en salidas desde el fondo y acciones a balón parado. Su desempeño le permitió ganar continuidad y experiencia en un torneo que exige intensidad física y velocidad de juego.

Ese rodaje fue clave para que Deportivo Cali se decidiera por su fichaje, entendiendo que llega con ritmo competitivo y adaptación a contextos exigentes.

Qué tipo de defensor llega al Deportivo Cali

Fernando Álvarez es un defensor central zurdo, una característica muy valorada en el mercado actual. Su perfil le permite desempeñarse como zaguero en línea de cuatro o como central izquierdo en esquemas con tres defensores.

Se destaca por su buena salida con balón, lectura táctica y capacidad para anticipar. Además, su formación en distintos países le dio herramientas para adaptarse a diferentes estilos de juego, algo que encaja con la idea de un equipo versátil y competitivo.

Para el cuerpo técnico del Deportivo Cali, su llegada representa una opción de presente y futuro, con margen de crecimiento y posibilidad de consolidarse como pieza importante del proyecto.

El cuarto fichaje y la planificación del Cali para 2026

Con la incorporación de Fernando Álvarez, Deportivo Cali suma ya cuatro fichajes confirmados o acordados para la temporada 2026. La lista refleja una planificación clara: un goleador probado como Dinenno, un mediocampista de equilibrio como Pájaro, un arquero de jerarquía internacional como Gallese y ahora un defensor joven con recorrido internacional.

El club avanza paso a paso en la construcción de su nuevo plantel, priorizando perfiles que aporten desde lo deportivo y que también tengan proyección. En ese contexto, Fernando Álvarez aparece como una apuesta coherente, alineada con la idea de fortalecer la defensa con talento joven, experiencia internacional y proyección a futuro.

Así, el Deportivo Cali sigue dando forma a su equipo 2026, sumando piezas que responden a una visión clara y a un proyecto que busca recuperar competitividad y protagonismo en el fútbol colombiano.