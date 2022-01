Dayro Moreno, la razón para elegir Atlético Bucaramanga y la influencia de Sherman

El regreso de Dayro Moreno a la Liga BetPlay se dará para vestir la camiseta de Atlético Bucaramanga. ¡Así eligió este nuevo reto!

Son más de 270 goles los que tiene el atacante en su carrera. Es uno de los colombianos con más anotaciones en toda la historia. A los 36 años va por más. Decidió salir del fútbol boliviano en el que jugó con Oriente Petrolero y aceptar el reto de regresar a Colombia. Mientras se encuentra en su natal Chicoral (Tolima), llegó a un acuerdo para ser jugador de Atlético Bucaramanga. La oficialización se hará en breve.

Lo que dijo Dayro Moreno de su llegada a Atlético Bucaramanga

El atacante habló en exclusiva con ExtraTiempo en la radio bumanguesa:

-“Contento de afrontar este nuevo reto con Atlético Bucaramanga. Sabemos que es un equipo competitivo, en una ciudad futbolera y con una hinchada que siempre apoya al equipo. Me gustan estos retos. Iré a aportar lo que siempre me ha caracterizado: goles y buenas actuaciones. Esperamos conseguir cosas grandes con Atlético Bucaramanga este año”.

-“Me he caracterizado por usar la 17. Esa la escogí ahora y por eso le pedí al presidente que me dejara el número”.

-“Prácticamente la contratación que hizo Atlético Bucaramanga fue por Sherman Cárdenas (el capitán). Con él compartimos un año en Junior. Es una gran persona, un gran ser humano. Estoy agradecido con Sherman por la confianza y con la Junta Directiva, el profe y los compañeros. Quiero terminar mi carrera muy bien, haciendo más historia. Tengo que dejar huella en Atlético Bucaramanga”.

-“Sherman me llamó directamente. Me planteó la idea y me habló del proyecto que tenían. Me gustó muchísimo. Me comentó cómo era el cuerpo técnico, los jugadores. Él me conoce muy bien. Me gusta ser positivo, ganador, luchador. Hablamos del grupo y eso me motivó muchísimo. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente y llegamos a un acuerdo”.