Ni el paso del tiempo ni la adversidad detienen a Dayro Moreno. A los 39 años, el delantero tolimense sigue escribiendo historia con la camiseta de Once Caldas y con cada gol reafirma su lugar en la cima del fútbol colombiano. Su más reciente anotación fue el único tanto del equipo en la derrota 2-1 frente a Deportivo Pasto por la Fecha 19 de la Liga BetPlay, pero tuvo un valor mucho más allá del resultado: fue el gol número 361 de su carrera profesional.

Ese registro lo consolida como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos, superando a leyendas como Radamel Falcao García, Víctor Aristizábal y Carlos Bacca. Con 13 goles en lo que va de la temporada 2025, Dayro no solo lidera a Once Caldas, sino que demuestra que su vigencia es total en la élite del fútbol colombiano.

Un nuevo gol para la leyenda de Dayro Moreno que no se detiene

En un partido difícil para Once Caldas, Dayro Moreno volvió a hacer lo que mejor sabe: marcar. Lo hizo en el estadio Libertad, en un duelo que terminó en caída 2-1 ante Deportivo Pasto, pero en el que el delantero se encargó de mantener viva la ilusión de su equipo.

Fue su noveno gol en la Liga BetPlay 2025, torneo en el que es el máximo artillero del conjunto de Manizales. Además, suma 4 tantos en la Copa Sudamericana, donde también ha sido figura clave. En total, 13 goles en 24 partidos, un promedio notable para cualquier delantero, más aún para uno que se acerca a los 40 años.

La tabla histórica de goleadores colombianos: Dayro Moreno en lo más alto

Con esta última anotación, Dayro Moreno amplía su ventaja como máximo goleador colombiano en la historia del fútbol profesional. Así está el top histórico:

Dayro Moreno: 361 goles

361 goles Radamel Falcao García: 351 goles

351 goles Víctor Aristizábal: 346 goles

346 goles Carlos Bacca: 344 goles

Dayro ha marcado goles en Colombia, México, Brasil, Argentina, Bolivia y en torneos internacionales de clubes como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Lo ha hecho con camisetas como Once Caldas, Junior, Millonarios, Atlético Nacional, Tijuana, Talleres, Oriente Petrolero y Atlético Mineiro. Esa versatilidad, sumada a su longevidad, lo convierte en una figura sin comparación entre los goleadores colombianos.

Una temporada 2025 brillante a los 39 años

Lejos de estar en el ocaso, Dayro vive un 2025 estelar. En Once Caldas ha encontrado continuidad, respaldo y la libertad para ser el eje del ataque. Los números lo respaldan: con 13 goles en la temporada (9 en Liga y 4 en Sudamericana), lidera la ofensiva del equipo tanto a nivel local como internacional.

Además, su presencia es vital en el funcionamiento colectivo del equipo. Su experiencia, capacidad para definir y lectura del juego lo han convertido en una pieza irremplazable para el técnico Hernán Darío Herrera. En una Liga cada vez más física y exigente, Dayro ha respondido con talento y efectividad.

Goleador de raza, líder por naturaleza

Dayro Moreno siempre ha sido sinónimo de gol. Desde sus primeras apariciones con Once Caldas, donde fue campeón en 2003 y con apariciones en la Copa Libertadores de 2004, su carrera ha estado marcada por la regularidad frente al arco. A lo largo de más de 20 años como profesional, ha sabido adaptarse a diferentes estilos, ligas y exigencias.

Hoy, con 39 años, no solo mantiene el ritmo, sino que impone respeto. Su olfato goleador sigue intacto, y su ambición por seguir haciendo historia parece más viva que nunca. Cada vez que anota, no solo aumenta sus registros, sino que deja una huella en generaciones de jóvenes futbolistas que ven en él un ejemplo de constancia y amor por el juego.

El nombre de Dayro Moreno ya está escrito con letras doradas en la historia del FPC

El fútbol colombiano ha tenido grandes artilleros a lo largo de su historia, pero ninguno con la longevidad, consistencia y cifras de Dayro Moreno. Llegar a 361 goles es una hazaña que habla por sí sola, y que lo convierte en una leyenda viviente del balompié nacional.

Su camino aún no termina. Con Once Caldas clasificado a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y con el equipo compitiendo en Sudamericana, Dayro tiene nuevos escenarios para seguir aumentando su leyenda. Cada gol que anote no solo extenderá su récord, sino que seguirá llenando de orgullo a una hinchada que ha aprendido a admirar y a agradecer su entrega partido tras partido.