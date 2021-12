Confirmado el formato de las competencias Dimayor para 2022

Los presidentes de los clubes Dimayor tuvieron asamblea y se definieron los formatos para las competencias del fútbol colombiano en 2022.

Así se jugará la Liga BetPlay, confirmando que se mantienen los dos torneos, fecha de clásicos y cuadrangulares finales con 8 equipos. Además, los cupos a torneos internacionales siguen igual para 2023.

El primer semestre va de 22 de enero y termina 26 de junio, mientras que el segundo semestre es desde el 2 de julio y termina el 16 de noviembre.

Fase I:

– 20 fechas

– Jornada de clásicos

– Finalizada la Fase I, avanzan los 8 primeros a la Fase II.

Fase 2:

6 fechas – (partidos de ida y vuelta)

8 clubes de la Fase I.

2 cuadrangulares por sorteo.

El primero de cada uno de los cuadrangulares, avanzarán a fase III.

Final:

2 fechas (partidos de ida y vuelta)

Local en el partido de vuelta, el club con mayor puntaje en la tabla de reclasificación del semestre. (sumatoria de puntos obtenidos en Fase I + Fase II).

La fecha de clásicos se jugará así:

América de Cali vs Deportivo Cali

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Envigado vs Águilas Doradas

La Equidad vs Patriotas

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Deportes Tolima vs Cortuluá FC

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Junior FC vs Unión Magdalena

Once Caldas vs Deportivo Pereira

Torneo BetPlay, ascenso, Superliga y Copa BetPlay, se mantendrán igual que este 2021. En la página web de Dimayor podrán ver todas las decisiones para el 2022.