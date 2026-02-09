La historia de Chicho Arango en el fútbol colombiano vuelve a cruzarse con fuerza entre dos camisetas gigantes. Delantero de jerarquía, goleador probado e hincha confeso de Atlético Nacional, Chicho tuvo un paso significativo por Millonarios y ahora regresa al país como fichaje verdolaga. Con eso se reactiva una conversación cargada de memoria, respeto y decisiones que marcaron clásicos.

En ese contexto, el propio Arango aclaró un punto sensible para las tribunas: por qué no festejó goles ante Atlético Nacional cuando vestía de azul y cómo celebraría ahora si le marca a Millonarios. Sus respuestas en entrevista en ESPN ponen el foco en el profesionalismo, el respeto por las camisetas y el lugar desde el que se vive cada gol.

El paso de Chicho Arango por Millonarios y su peso en los clásicos

Arango jugó en Millonarios en 2017 y luego entre 2019 y 2020, etapas en las que fue protagonista ofensivo y enfrentó en 4 partidos a Atlético Nacional. No era un contexto sencillo: defender la camiseta albiazul ante el club de sus afectos personales exigía claridad mental y convicciones firmes.

Aun así, el delantero asumió cada partido con la misma lógica: entregarse por completo al equipo que representaba en ese momento, sin medias tintas ni condicionantes emocionales.

Cómo era enfrentar a Atlético Nacional siendo jugador de Millonarios

Consultado sobre aquellos clásicos, Arango fue tajante en entrevista en ESPN: “Es el profesionalismo de cada jugador. Siempre lo hice con el profesionalismo que se merece”.

La frase resume su postura. Para Chicho, la camiseta que se viste manda. En la cancha, la prioridad fue siempre competir al máximo, incluso cuando el rival tocaba fibras personales.

Los goles con Millonarios que marcó, pero que no festejó

Durante su paso por Millonarios, Arango disputó 4 partidos oficiales ante Atlético Nacional, 2 como titular, y marcó 2 goles. Esos tantos, hoy recordados, llegaron con una particularidad que generó debate en su momento: no fueron celebrados.

“Jugué 2 o 3 partidos en un año y le hice goles. No los celebraba y los hinchas saltaban a decirme que había que celebrarlos”. La reacción de la tribuna existió, pero el delantero sostuvo su decisión desde una convicción personal.

El respeto como motivo para no celebrar en el azul

Arango explicó con claridad por qué eligió el silencio tras esos goles: “Obviamente si a uno no le nace, no lo celebraba y ya. Todo se trata de respetar y de ser profesional”.

No se trató de falta de compromiso con Millonarios ni de tibieza competitiva. Fue, según su mirada, una forma de respetar al club del que es hincha sin dejar de cumplir su rol dentro del campo.

Entrega total con Millonarios, sin ahorrar esfuerzo

El delantero también fue enfático en desmentir cualquier lectura errónea sobre su actitud en esos partidos. “Nunca me ahorré una gota de sudor cuando estuve allí”.

Arango dejó claro que, más allá de no festejar, su entrega fue total. Defendió la camiseta albiazul con profesionalismo y asumió cada clásico con la responsabilidad que implicaba jugar en uno de los clubes más grandes del país.

El presente en Atlético Nacional y una motivación distinta

Hoy el escenario cambió. Chicho Arango vuelve al fútbol colombiano como jugador de Atlético Nacional, el club de sus afectos, y lo vive como una motivación especial.

“Ahora tampoco me la voy a ahorrar. Al contrario, voy a dar el doble porque estar en Atlético Nacional es una motivación”.

La frase refleja el entusiasmo por vestir la camiseta verdolaga y el desafío que asume en esta nueva etapa.

Cómo festejaría un gol ante Millonarios con la camiseta verdolaga

La pregunta era inevitable y Chicho no esquivó la respuesta: “Claro que celebraría. No provocando, con respeto”.

A diferencia de lo ocurrido cuando enfrentó a Nacional siendo jugador de Millonarios, ahora sí celebraría un gol ante su exequipo, aunque con un matiz claro: sin gestos provocadores ni faltas de respeto. La línea, para él, sigue siendo la misma: competir, celebrar lo propio y respetar al rival.

Los cruces que se vienen entre Atlético Nacional y Millonarios

El fichaje de Arango por Atlético Nacional garantiza que esta historia tenga nuevos capítulos. El delantero podrá enfrentar a Millonarios tanto en la Liga BetPlay como en la Conmebol Sudamericana, escenarios que amplifican la rivalidad y la expectativa.

Cada cruce estará cargado de significado: el pasado albiazul, el presente verdolaga y la manera en que se vivan los goles volverán a ser tema de conversación.

Una historia de camisetas, goles y coherencia personal

El caso de Chicho Arango resume una tensión clásica del fútbol: el hincha que se vuelve profesional y el profesional que cambia de orilla. En Millonarios marcó goles que eligió no festejar por respeto; en Atlético Nacional, asume que celebrará, también con respeto.

Entre el silencio y el grito, Arango mantiene una línea coherente: competir al máximo por la camiseta que viste, honrar el juego y entender que los goles no solo se marcan, también se interpretan según el contexto.