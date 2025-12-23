El nombre de Carlos Lampe vuelve a circular con fuerza en el Fútbol Profesional Colombiano. El experimentado arquero boliviano, de 38 años, continúa explorando opciones para atajar en la Liga BetPlay, un objetivo que persigue desde hace varias ventanas de mercado. Aunque su trayectoria internacional respalda su intención, lo cierto es que, hasta ahora, ningún acercamiento ha logrado transformarse en un fichaje concreto.

En esta nueva etapa del mercado, su hoja de vida ya fue puesta sobre la mesa de dos clubes importantes de Colombia, reactivando un interés que no es nuevo y que vuelve a generar debate por su perfil, edad y jerarquía.

El DIM aparece como primera alternativa

De acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez, Carlos Lampe fue ofrecido al Deportivo Independiente Medellín como una alternativa para el proyecto 2026. Sin embargo, el mismo comunicador aclaró que, por ahora, no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas, y que el club paisa simplemente recibió su currículum como un gesto de respeto a su carrera.

El arquero finalizará contrato con Bolívar el próximo 31 de diciembre de 2025, lo que le permitirá quedar en condición de agente libre, un factor que podría facilitar conversaciones futuras si el DIM decide acelerar en esta dirección.

En Medellín son conscientes de que deben resolver cuanto antes el tema del arco. La reciente despedida de Washington Aguerre, quien continuará su carrera en Peñarol, dejó un vacío importante bajo los tres palos. Ante ese escenario, la dirigencia ya avanzó con otro guardameta uruguayo, Salvador Ichazo, actualmente en Deportivo Pereira, operación que esperan cerrar y oficializar en los próximos días.

Lampe, opción secundaria si se cae el plan principal

En caso de que la negociación por Ichazo no llegue a buen puerto, el nombre de Carlos Lampe podría volver a tomar fuerza en el análisis interno del club. No es una opción que incomode a los directivos, especialmente por su experiencia internacional, liderazgo y recorrido en torneos continentales, atributos valorados pensando en la Copa Libertadores 2026.

Aun así, en el Poderoso mantienen cautela y priorizan resolver primero su plan A antes de abrir formalmente conversaciones con el arquero boliviano.

Millonarios, un interés que se repite

El otro club colombiano que vuelve a aparecer en el radar de Lampe es Millonarios FC. De hecho, esta es ya la segunda vez que el nombre del guardameta llega a las oficinas del conjunto Embajador. En Bogotá reconocen su trayectoria y carácter, pero las diferencias económicas han sido, históricamente, el principal obstáculo.

Tras la salida de Álvaro Montero, Lampe fue visto internamente como un arquero de perfil similar, con liderazgo y voz de mando en el vestuario. Hace seis meses, cuando David González dirigía al equipo, el DT incluso dio el visto bueno para su llegada. Sin embargo, en aquel momento terminó imponiéndose la opción de Guillermo de Amores, quien fue finalmente el elegido.

Hoy, con Hernán Torres Oliveros al frente del proyecto deportivo, el escenario cambió. El entrenador considera que el cupo de extranjero debe utilizarse en otra posición del campo y, además, se muestra conforme con los actuales arqueros del plantel: De Amores y Diego Novoa.

Una carrera de peso en el continente

Más allá de las dificultades para concretar su llegada a Colombia, Carlos Emilio Lampe Porras sigue siendo uno de los arqueros más reconocidos del fútbol boliviano. Es habitual en las convocatorias de la Selección de Bolivia, con la que disputó Eliminatorias Sudamericanas y mantiene vivas las opciones de clasificación al Mundial de 2026 vía repechaje.

En su etapa con Bolívar, Lampe disputó 130 partidos oficiales, siendo titular en 128 de ellos. Solo en 2025 acumuló 42 encuentros, una cifra que evidencia continuidad y vigencia competitiva, pese a su edad.

Por ahora, su nombre vuelve a estar sobre la mesa en Colombia. Resta saber si esta vez el interés logra transformarse en una oportunidad real o si, nuevamente, quedará como un ofrecimiento más en el siempre cambiante mercado de fichajes del FPC.