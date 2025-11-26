Atlético Nacional atraviesa semanas decisivas en la Liga BetPlay, mientras lucha por llegar a la final del torneo y, en paralelo, avanza en la planificación de su proyecto deportivo para los próximos años. En medio de este proceso, las directivas han puesto especial atención en la continuidad de varios jóvenes talentos formados en casa, uno de ellos con protagonismo creciente en el segundo semestre: Juan Manuel Rengifo.

Nacional apuesta a largo plazo por Juan Manuel Rengifo

El mediocampista se consolidó como una de las grandes apariciones del semestre bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien le entregó minutos, responsabilidad y el espacio ideal para mostrar su calidad. Su aporte técnico, visión de juego y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos lo han convertido en una de las revelaciones del equipo, motivo suficiente para que la dirigencia acelere gestiones en torno a su futuro.

Según información de la periodista Pilar Velásquez de Win Sports, Atlético Nacional está a punto de cerrar una renovación de contrato con el jugador. El vínculo actual vence en diciembre de 2026, pero la intención del club es extenderlo hasta 2029, blindando así a una de las figuras emergentes de la institución.

Un contrato que busca proteger el patrimonio del club

Dentro de la negociación, la idea del cuadro verdolaga es incluir una cláusula de rescisión elevada, estrategia que permitiría garantizar una compensación importante ante un eventual interés del exterior. La apuesta no es menor: Rengifo, con solo 20 años, se ha convertido en una de las piezas de mayor proyección en la nómina profesional.

El cuerpo técnico y la directiva concuerdan en la necesidad de asegurar su permanencia mientras continúa su proceso de consolidación, especialmente en un momento en el que el equipo busca rejuvenecer la plantilla sin perder competitividad.

Juan Manuel Rengifo: una ‘joya’ que se abrió paso con talento

Formado en la cantera de Atlético Nacional, Rengifo irrumpió en el primer equipo durante este semestre. Fue Javier Gandolfi quien inicialmente le dio la oportunidad, y desde entonces ha respondido con rendimiento inmediato: suma 15 partidos, tres goles, una asistencia y 556 minutos en cancha, números destacados para un jugador que apenas empieza a tener regularidad.

Su debut se produjo en agosto durante un duelo de Copa BetPlay contra Deportes Tolima, encuentro en el que ingresó por Edwin Cardona y necesitó solo unos minutos para marcar su primer gol con la camiseta verde. Desde ese día, su crecimiento ha sido sostenido y ha llamado la atención de la afición por su calidad técnica, inteligencia con la pelota y su capacidad para resolver jugadas bajo presión.

Sus números en 2025: consolidación en marcha

En la presente Liga BetPlay, Rengifo ha disputado 10 compromisos, incluidos dos juegos en la fase de cuadrangulares, y ha registrado un gol y una asistencia. Su impacto ha sido tan significativo que incluso ha relegado en varios tramos a jugadores de mayor experiencia como Edwin Cardona.

En la Copa BetPlay, su aporte ha sido aún más destacado, con 2 goles en 5 partidos, convirtiéndose en un recurso determinante en los planes del equipo para afrontar la competencia.

Aunque sorprendió su ausencia en la lista de convocados de la Selección Colombia Sub-20 para el pasado Mundial de la categoría, Rengifo ha transformado esa situación en motivación personal, consolidándose como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano.