Juan Manuel Rengifo no solo se ha ganado un lugar en el primer equipo de Atlético Nacional por su talento y personalidad en la cancha. También se ha convertido en uno de los jugadores más cercanos a la hinchada por su historia, su proceso formativo y los detalles que lo hacen auténtico. Entre ellos, hay una curiosidad que muchos se preguntan en las tribunas y en redes sociales: ¿Por qué su apodo es “Titi”?

El propio futbolista se encargó de aclararlo. Lo hizo en una entrevista en Telemedellín, donde relató el origen de un sobrenombre que lo acompaña desde niño y que hoy suena con fuerza en el estadio cada vez que toca la pelota. La historia, lejos de ser una estrategia de marketing, es un reflejo de barrio, infancia y fútbol puro.

El apodo “Titi” que hoy corea la hinchada verdolaga por Juan Manuel Rengifo

En el Atanasio Girardot ya es común escuchar cómo desde la tribuna llaman “Titi” a Juan Manuel Rengifo. El apodo se volvió parte de su identidad dentro y fuera de la cancha, especialmente ahora que atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al primer equipo.

Pero lejos de nacer en el fútbol profesional, el sobrenombre tiene raíces mucho más profundas, ligadas a su infancia y a sus primeros pasos con el balón.

La explicación de Rengifo sobre el origen de su apodo

Fue el propio Rengifo quien explicó la razón de su apodo en una charla con Telemedellín. Con naturalidad y sonrisa, recordó cómo empezó todo cuando apenas era un niño.

“Desde chiquito pasaba su tiempo jugando con los amigos de su hermano en la cancha. Era el más chiquito y ellos me pusieron así (…). Al ser chiquito, todo lo decía con la T (tancha, tasa) y por ser chiquito, parecía un mono tití por todos lados”, contó el futbolista.

La anécdota conecta directamente con la esencia del fútbol de barrio: amigos, canchas improvisadas y apodos que nacen sin pensar que algún día llegarán al profesionalismo.

Infancia, barrio y fútbol: la base de su identidad

La historia del apodo “Titi” habla de un Rengifo niño, rodeado de hermanos y amigos mayores, buscando su lugar en la cancha. Ser el más pequeño del grupo no fue una desventaja, sino una marca que terminó definiendo parte de su identidad.

Ese contexto de infancia explica también su forma de jugar: atrevimiento, desparpajo y una naturalidad que hoy se refleja en el primer equipo de Atlético Nacional.

De “Titi” en el barrio a “Titi” en el Atanasio

Lo que comenzó como un apodo infantil terminó trasladándose intacto al fútbol profesional. Hoy, “Titi” no es solo un sobrenombre cariñoso, sino una marca reconocible para el hincha verdolaga.

Cada vez que Juan Manuel Rengifo aparece en el once titular o entra desde el banco, el apodo se escucha con fuerza. Es una forma de cercanía entre el jugador y la tribuna, un vínculo que se fortalece con cada actuación destacada.

El crecimiento de Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional

Más allá de la curiosidad del apodo, Rengifo atraviesa un momento deportivo que explica por qué su nombre genera tanta ilusión. Canterano del club, fue escalando etapas hasta consolidarse como una de las piezas jóvenes más interesantes del plantel actual.

Su proceso no fue acelerado ni improvisado. Pasó por las divisiones inferiores, sumó experiencia y hoy responde con rendimiento en partidos oficiales, incluyendo clásicos y encuentros de alta exigencia.

La importancia de las historias detrás de los futbolistas

En el fútbol moderno, donde muchas veces los jugadores parecen lejanos, estas historias humanas toman valor. Saber por qué a Rengifo le dicen “Titi” permite entender mejor quién es dentro y fuera de la cancha.

Son relatos que construyen identidad y que ayudan a que el hincha se apropie del proceso de los canteranos, acompañándolos no solo por lo que hacen con la pelota, sino por lo que representan.

Rengifo, talento joven con sello propio

Juan Manuel Rengifo no solo destaca por su técnica, visión de juego y capacidad para aparecer en momentos importantes. También lo hace por mantener intacta su esencia, la misma que lo llevó a ganarse el apodo de “Titi” cuando apenas era un niño jugando con amigos mayores.

Hoy, ese “Titi” corre, gambetea y define con la camiseta de Atlético Nacional, llevando consigo una historia sencilla, auténtica y profundamente ligada al fútbol de barrio que tanto identifica al hincha verdolaga