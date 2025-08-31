Atlético Nacional será local en el estadio Atanasio Girardot de Medellín este domingo 31 de agosto en una tarde soleada y con un horario poco habitual. El cuadro Verde recibirá a su paisano antioqueño, Envigado FC, en un derbi regional conocido como El Clásico Joven. El partido arrancará a las 2:00 p.m. y, pese a la alta temperatura, se espera un duelo intenso con el local buscando acercarse a los primeros puestos de la Liga BetPlay, mientras que la visita tiene la obligación de sumar para salvarse del descenso.

Realidades distintas para Nacional y Envigado

El presente de ambos equipos es muy diferente. Nacional viene de golear 4-0 a Deportes Quindío en los octavos de final de la Copa BetPlay, partido en el que usó gran parte de su nómina titular y luego rotó el plantel. En Liga, el Verde marcha sexto con 13 puntos y busca su cuarta victoria en el campeonato.

Envigado, en cambio, atraviesa un momento más complicado. Aunque empató 1-1 frente a Deportivo Pereira en su última presentación, conserva un grato recuerdo de su reciente visita al Atanasio, donde venció 4-3 a Medellín. Sin embargo, contra Nacional la historia reciente no le favorece: en los últimos cinco duelos como visitante no ha logrado la victoria, acumulando cuatro derrotas y un empate.

Bajas confirmadas y necesidad de puntos

Este será el último compromiso de David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza antes de unirse a la Selección Colombia, lo que representa bajas sensibles para el clásico contra Medellín la próxima semana. Además, Matheus Uribe y César Haydar no estarán disponibles por lesión.

Por el lado de Envigado, la urgencia de puntos es máxima. Con la reciente victoria del Chicó, el conjunto naranja necesita sumar para no hundirse en la tabla del descenso. Su último triunfo fue ante Deportivo Pasto como visitante, aunque en la fecha anterior solo pudo igualar contra Deportivo Pereira.

El antecedente inmediato entre ambos equipos se remonta al 15 de marzo en el Polideportivo Sur, donde el duelo finalizó 0-0.

Una rivalidad de respeto en el fútbol antioqueño

El llamado Clásico Joven entre Atlético Nacional y Envigado FC está lejos de ser un enfrentamiento cargado de tensiones. A lo largo de los años, ambos clubes han construido una relación marcada por el respeto y por la importancia de la cantera en el balompié colombiano. Mientras Envigado se distingue por nutrir de talentos al país, Nacional ha servido como vitrina para potenciar esas joyas y darles proyección internacional.

Este domingo no se disputará un simple encuentro: será la confirmación de una historia compartida, de una hermandad futbolera que ha dejado nombres inolvidables y que continúa marcando el destino del fútbol colombiano.