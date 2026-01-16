Atlético Nacional volvió a moverse en silencio en el mercado y, este viernes, sorprendió a su hinchada con la inminente contratación de Eduard Bello, extremo derecho venezolano que ya se encuentra en Medellín cumpliendo el protocolo de exámenes médicos. Si no se presentan contratiempos, el Verdolaga quedará en condiciones de oficializar a su nuevo refuerzo para la temporada 2026, una pieza llamada a ocupar un vacío sensible en el frente ofensivo.

La llegada de Bello responde a una necesidad clara del club tras la salida de Marino Hinestroza, uno de los hombres más determinantes por banda en el último año y medio. Desde entonces, la dirigencia trabajó con cautela, analizando perfiles y escenarios, hasta encontrar una opción que encajara en lo deportivo, contractual y económico.

Un cupo que Nacional necesitaba llenar con urgencia

Con la venta de Hinestroza concretada hace cerca de diez días, Atlético Nacional quedó sin un extremo derecho natural de peso. El cuerpo técnico y la gerencia deportiva evaluaron nombres como Cristian Barrios, Diego Valoyes y Emerson Batalla, pero distintos factores —desde lo financiero hasta lo deportivo— impidieron cerrar esos negocios.

En ese contexto, el nombre de Eduard Bello apareció casi como una ráfaga. La operación avanzó con velocidad esta semana, facilitada por la situación contractual del jugador, quien logró desvincularse del Barcelona SC de Guayaquil, club dueño de sus derechos deportivos, y decidió no renovar su préstamo con Universidad Católica de Chile, donde actuó durante 2025.

Las características de Eduard Bello y su encaje en el Verdolaga

A sus 30 años, Bello llega con experiencia y recorrido internacional. Su perfil es distinto al de Hinestroza, pero no por ello menos interesante. No es un extremo de regate permanente y desequilibrio constante, aunque en el último año mostró mejoras claras en el uno contra uno en espacios cortos, además de una buena velocidad y centros precisos desde la banda.

Uno de los aspectos que más valoran en Nacional es su evolución en la pegada de media distancia y en los tiros libres, facetas que le han permitido sumar cifras interesantes: 10 goles en 40 partidos durante el último año. Quienes lo siguen de cerca lo describen como un futbolista más completo, capaz de aportar tanto desde la banda como llegando a zonas de definición.

El trabajo táctico que Nacional planea con Bello

En el cuerpo técnico verdolaga son conscientes de que Bello deberá adaptarse a un estilo muy marcado. En Atlético Nacional se pretende potenciar su juego en triangulaciones, el asociamiento en corto y la comprensión del ADN histórico del club, un aspecto innegociable para cualquier futbolista que vista la camiseta verde.

En la competencia interna, el venezolano peleará el puesto de extremo derecho con Nicolás Rodríguez y Andy Batioja, en un escenario que promete rotación y exigencia constante.

Qué falta para cerrar oficialmente su fichaje

Si supera satisfactoriamente las dos jornadas de exámenes médicos —viernes en la tarde y sábado en la mañana—, Eduard Bello firmará un contrato por un año con Atlético Nacional. El último paso administrativo será la llegada del transfer internacional desde Ecuador, trámite indispensable para completar su inscripción ante la Dimayor.

Una vez cumplidos esos requisitos, el Verdolaga podrá anunciar oficialmente a su nuevo refuerzo y ponerlo a disposición para el inicio de su aventura en el club más grande de Colombia.

Un recorrido internacional que respalda su llegada

Atlético Nacional será el séptimo club en la carrera de Bello. En Venezuela defendió las camisetas de Yaracuyanos FC y Carabobo FC, antes de iniciar su periplo internacional por Barcelona SC de Ecuador, Deportes Antofagasta y Universidad Católica de Chile, además de un paso destacado por Mazatlán FC en México.

A nivel de selecciones, es internacional con Venezuela, con 30 partidos disputados hasta la fecha, un respaldo adicional a su perfil competitivo.

Si todo se confirma en las próximas horas, Atlético Nacional cerrará una operación estratégica para reforzar su ataque y encarar con mayores garantías una temporada 2026 que se proyecta exigente desde el primer día.