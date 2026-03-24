Atlético Nacional emitió un comunicado oficial para referirse a la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón. La institución hizo pública su postura institucional frente a la situación y anunció una medida inmediata mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

El pronunciamiento se conoció el 24 de marzo de 2026 y busca dejar clara la posición del club ante un caso que ha generado repercusión en el entorno del fútbol colombiano. En el documento, el equipo verdolaga expone sus principios institucionales y confirma que ya se activaron los protocolos internos para atender este tipo de situaciones.

Comunicado oficial de Atlético Nacional sobre Nicolás Rodríguez

En el comunicado, Atlético Nacional explica que se dirige a la opinión pública para referirse a la denuncia presentada contra el futbolista. El documento inicia con una aclaración sobre el motivo de la comunicación.

“El club se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón”.

La institución verdolaga decidió pronunciarse públicamente para dar claridad sobre el tema y fijar su posición frente a los hechos que están siendo investigados.

Atlético Nacional expresa solidaridad con la persona denunciante

Uno de los puntos centrales del comunicado es la postura institucional frente a cualquier conducta que afecte la dignidad de las personas. Atlético Nacional manifestó su solidaridad con la persona que presentó la denuncia y reiteró los principios que guían su actuar como institución deportiva.

“Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana”.

El club enfatizó que estos principios están por encima de cualquier interés deportivo.

El respeto al debido proceso en el caso Nicolás Rodríguez

Además de su postura frente a la denuncia, el club también subrayó la importancia de garantizar un proceso justo mientras se esclarecen los hechos. En el comunicado se resalta el compromiso institucional con el respeto al debido proceso y con los principios jurídicos que deben regir este tipo de situaciones.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones”.

Este mensaje busca equilibrar la postura institucional con la garantía de que el caso será tratado con los procedimientos correspondientes.

Medida inmediata de Nacional con Nicolás Rodríguez: no participará en las actividades del equipo profesional

El comunicado también confirma que el club tomó una decisión inmediata mientras avanzan las investigaciones. Según explicó la institución, se activaron los protocolos internos establecidos en su reglamento de trabajo para atender este tipo de situaciones.

“De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes”.

Esta activación de protocolos forma parte de las medidas institucionales previstas para casos que requieren revisión interna. La consecuencia directa de la activación de esos protocolos es la decisión tomada por el club respecto a la participación del jugador en el equipo. Atlético Nacional confirmó que Nicolás Rodríguez no hará parte de las actividades del plantel profesional mientras se desarrollan las investigaciones.

El comunicado lo establece de forma clara: “Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”.

La medida busca garantizar transparencia en el proceso mientras se esclarecen los hechos relacionados con la denuncia presentada contra el futbolista.

Nicolás Rodríguez y sus números en Atlético Nacional

Es un futbolista de 21 años que llegó al club como fichaje para el año en curso. Arribó cedido desde Orlando City (MLS). Suma 12 partidos disputados con un gol y 2 asistencias. Fue titular en 9 ocasiones. La anotación la logró ante Millonarios en la Conmebol Sudamericana; y los pases de gol fueron para goles de Alfredo Morelos a Junior y Matheus Uribe a Llaneros.