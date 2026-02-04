Atlético Nacional afrontará el duelo ante América de Cali con una ausencia que no pasa desapercibida. David Ospina, arquero titular y uno de los referentes del plantel, no estará disponible para el compromiso que se jugará en el estadio Atanasio Girardot. Es una noticia que genera expectativa y atención en el entorno verdolaga por el momento en el que se produce.

La baja se confirmó a partir del parte médico oficial del club, apenas cuatro días después de que Ospina fuera titular en el amistoso internacional frente a Inter Miami. La cercanía entre un partido y otro, sumada a la jerarquía del arquero, hacen que su ausencia cobre un peso especial en la previa de un partido de alta exigencia.

El parte médico oficial sobre David Ospina

Atlético Nacional informó que David Ospina sufrió una “lesión muscular en pierna derecha, en evolución”. El comunicado aclaró además que su incapacidad se determinará luego de realizarle exámenes médicos, lo que deja abierta la expectativa sobre el tiempo que estará fuera de competencia.

La mención a una lesión “en evolución” indica que el cuerpo médico seguirá de cerca su recuperación antes de establecer plazos definitivos, evitando apresurar el regreso del arquero.

La cercanía con el amistoso ante Inter Miami

Uno de los aspectos que más llama la atención es el momento en el que se presenta la lesión. Ospina fue titular en el amistoso frente a Inter Miami, un compromiso internacional que exigió ritmo y concentración, y apenas cuatro días después quedó descartado para el duelo ante América de Cali.

La seguidilla de cargas físicas en pretemporada y partidos de preparación suele ser un factor de riesgo, especialmente para jugadores que vienen retomando continuidad competitiva. En ese contexto, el cuerpo técnico optó por priorizar la recuperación del arquero.

Los arqueros convocados en Atlético Nacional para enfrentar a América de Cali

Ante la baja de David Ospina, el director técnico Diego Arias convocó a Harlen Castillo y Kevin Cataño como las opciones disponibles para custodiar el arco verdolaga.

Castillo aparece como el arquero con mayor recorrido reciente en el primer equipo, mientras que Cataño representa una alternativa joven que viene sumando experiencia y minutos en el proceso actual del club.

Harlen Castillo, experiencia para un partido exigente

Harlen Castillo es un arquero que ya conoce la presión de atajar en Atlético Nacional. Su posible titularidad se da en un contexto exigente, pero con el respaldo de haber disputado partidos oficiales con el club y de contar con la confianza del cuerpo técnico.

Para Castillo, este tipo de oportunidades suelen ser decisivas, especialmente cuando se trata de responder en un clásico y frente a la hinchada en el Atanasio Girardot.

Kevin Cataño, la alternativa joven en la convocatoria

Kevin Cataño, por su parte, aparece como una opción de proyección, incluida en la convocatoria como parte del proceso de formación y competencia interna. Canterano del club y uno de los fichajes del equipo para 2026.

Aunque su rol apunta más al respaldo, su presencia refleja la confianza del club en su evolución. Este tipo de escenarios también hacen parte del crecimiento de los arqueros jóvenes dentro de planteles grandes.

El impacto de la baja en la previa ante América de Cali

El duelo ante América de Cali siempre es especial, y la ausencia de Ospina añade un elemento extra de expectativa. El arco verdolaga será uno de los focos del partido, tanto para el rival como para la hinchada.

Más allá del nombre que ocupe la portería, el reto para Nacional será mantener el orden defensivo y responder colectivamente para suplir la falta de su capitán bajo los tres palos.

La expectativa por los exámenes médicos de David Ospina

El futuro inmediato de David Ospina dependerá de los resultados de los exámenes médicos que se le practicarán. De ellos saldrá el diagnóstico definitivo y el tiempo estimado de incapacidad.

Mientras tanto, Atlético Nacional se enfoca en el presente y en afrontar el compromiso ante América de Cali con las piezas disponibles, a la espera de que su arquero referente pueda volver lo antes posible y en óptimas condiciones.