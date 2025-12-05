Atlético Nacional se mantiene en la pelea. En la Fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el equipo dirigido por Diego Arias venció 2-1 al DIM en el Atanasio, resultado que no solo le permitió ganar el clásico paisa, sino también llegar con opciones reales de clasificar a la final del torneo. Los goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos sostuvieron un triunfo necesario, cargado de carácter y de consecuencias directas en la tabla.

Con esta victoria, Nacional llegó a 8 puntos y mejoró su diferencia de gol a +1, cifras que lo mantienen completamente vivo rumbo a la última fecha, en la que visitará a América de Cali en el Pascual Guerrero. Su clasificación dependerá de varios escenarios ligados al rendimiento de Junior y América, quienes aún no habían disputado su partido de la Fecha 5 al cierre del clásico.

Atlético Nacional derrotó al DIM: un clásico que cambió el panorama en cuadrangulares

El clásico paisa representaba mucho más que tres puntos: era la oportunidad de seguir con vida. Atlético Nacional entendió la dimensión del partido y salió con un planteamiento ambicioso, presionando alto, aprovechando las transiciones y obligando al DIM a ceder terreno.

El primer golpe lo dio Juan Manuel Rengifo, una de las grandes irrupciones del club en 2025. El volante anotó con personalidad, sellando un momento especial en su consolidación como pieza clave del proyecto. Más adelante, Alfredo Morelos amplió la ventaja. El delantero, que ha ido recuperando ritmo y confianza, definió con jerarquía para sentenciar el 2-0.

Con esos goles se construyó un triunfo que impulsó nuevamente al equipo, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Sobre el final llegó el descuento del rival a través de un penalti en tiempo de adición. El resultado reactivó las posibilidades de pelear el cupo a la final de la Liga BetPlay.

Tabla cuadrangulares Liga BetPlay: así quedó Atlético Nacional tras la Fecha 5

La victoria llevó al cuadro verdolaga a:

8 puntos en la tabla

+1 de diferencia de gol

Antes de disputarse el duelo Junior vs América de Cali por la misma jornada, el panorama parcial mostraba:

Junior: 8 puntos, +2 DG

8 puntos, +2 DG América: 5 puntos, 0 DG

5 puntos, 0 DG DIM: eliminado

Sin ventaja deportiva entre Nacional, Junior y América, la clasificación depende únicamente de puntos y luego de diferencia de gol, en caso de igualdad. Esto deja abierta una variedad de escenarios para la última jornada, donde todo se definirá.

Atlético Nacional vs América de Cali: una final anticipada en el Pascual Guerrero

El duelo en Cali será decisivo para las aspiraciones verdolagas. América podría llegar con chances, lo que convertirá el partido en una batalla directa por la supervivencia en el cuadrangular.

Para Atlético Nacional, este desafío será una prueba de carácter: jugar de visitante, en un estadio exigente y con la obligación de sumar. La presión será alta, pero también lo será la motivación tras el triunfo ante el DIM.

Atlético Nacional y su opción de finalista: un cierre de cuadrangulares cargado de posibilidades

El 2-1 sobre el DIM reanimó al equipo cuando parecía quedar rezagado. Ahora, Nacional llega al cierre de los cuadrangulares con opciones claras de clasificarse: necesita ganar y estar atento a Junior, o sumar y esperar un tropiezo de su rival directo. Lo que está claro es que el conjunto de Diego Arias está vivo, competitivo y listo para pelear hasta el último minuto por un lugar en la final de la Liga BetPlay.