La continuidad de David Ospina en Atlético Nacional se ha convertido en uno de los grandes focos de atención del cierre de la temporada 2025. El guardameta de 37 años, líder y capitán del equipo, llega al final del año con un balance que genera más preguntas que certezas entre la afición verdolaga, tanto por su rendimiento deportivo como por el escenario contractual y deportivo que se avecina para 2026.

El conjunto antioqueño disputará este miércoles la final de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, en lo que será su último compromiso oficial del año. Una vez concluido ese partido, la dirigencia tomará decisiones estructurales, y una de las más sensibles pasa por definir el futuro del arco verdolaga.

El dilema Ospina: Selección, MLS y un futuro incierto en Nacional

Todo indica que Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, contará con David Ospina para el Mundial de 2026, aunque en rol de suplente. Desde el cuerpo técnico de la Tricolor le han transmitido al arquero la conveniencia de mantenerse en Atlético Nacional al menos seis meses más, con el objetivo de sostener continuidad competitiva antes de la cita orbital.

Sin embargo, desde el entorno del jugador también se analiza con seriedad una propuesta proveniente de la MLS, opción que le ofrece estabilidad contractual por un año adicional, titularidad asegurada y un contexto deportivo que le permitiría llegar con ritmo al Mundial. A esto se suma una inquietud clave para Ospina: la falta de claridad sobre quién será el entrenador de Nacional en 2026, dado que la continuidad del interino Diego Arias está prácticamente descartada.

La incertidumbre sobre el nuevo proyecto deportivo y el rol que tendría él, pesan en la balanza del arquero; mientras el club, de forma preventiva, ya comenzó a explorar nuevos nombres.

Nacional se anticipa: búsqueda de un arquero de jerarquía

Aunque Harlen Castillo y Luis Marquínez seguirán en la plantilla para la próxima temporada, en la interna del cuadro Verde consideran necesario sumar un arquero de mayor recorrido internacional, capaz de asumir el arco si Ospina decide marcharse.

En ese contexto, el gerente deportivo Gustavo Fermani lidera el proceso de evaluación de perfiles y ya tiene sobre la mesa cuatro nombres extranjeros, dos de los cuales incluso ya han tenido contactos preliminares con el club.

Miguel Ortega: adaptación rápida y liderazgo probado en el FPC

Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del mexicano Miguel Ortega, arquero de 30 años que fue una de las grandes figuras de Llaneros FC en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Su rendimiento fue determinante para que el equipo del Meta asegurara la permanencia en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

En Nacional destacan dos aspectos puntuales del guardameta: su liderazgo natural dentro del grupo y su rápida adaptación al fútbol colombiano. Más allá de sus reflejos y condiciones técnicas, en el club valoran que ya superó el proceso de ajuste al FPC, algo que reduce riesgos en una posición tan sensible.

Roberto Junior Fernández: experiencia internacional y opción inmediata

Otro perfil que gusta en el Verdolaga es el del paraguayo Roberto Junior Fernández Torres, arquero de 37 años que quedará libre tras finalizar su vínculo con Cerro Porteño. Su trayectoria incluye pasos por Estudiantes de La Plata, Racing Club, varios ciclos destacados en Brasil con Botafogo, y experiencias en ligas europeas como la de Portugal y Países Bajos, además de convocatorias con la Selección de Paraguay.

Atlético Nacional ya realizó un contacto preliminar hace aproximadamente un mes para conocer sus pretensiones económicas, en una gestión exploratoria que dejó buenas sensaciones, aunque sin avanzar todavía a una negociación formal.

Jean Paulo Fernandes: condiciones sobresalientes y una alerta interna

El brasileño Jean Paulo Fernandes Filho, de 30 años, también aparece en la carpeta verdolaga. El arquero quedó libre de Cerro Porteño a mitad de año y, desde lo futbolístico, es uno de los perfiles que más seduce por su agilidad, capacidad de reacción y seguridad en situaciones límite.

No obstante, su falta de continuidad en los últimos seis meses genera dudas, al igual que informes internos que advierten sobre una personalidad compleja, factor que habría frenado su llegada a otros clubes interesados pese a sus innegables condiciones bajo los tres palos.

Washington Ortega: regreso a Colombia, una opción que toma fuerza

El cuarto nombre es el del uruguayo Washington Ortega, un arquero con amplio reconocimiento en Colombia tras su destacado paso por Equidad Seguros, donde fue figura durante tres temporadas. Actualmente tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, club con el que viene de salir campeón y donde su rendimiento ha sido bien valorado.

Sin embargo, Ortega manifestó a su representante su deseo de regresar a la Liga BetPlay, lo que activó contactos con América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios. América fue el primero en mostrar interés concreto, pero en medio de esas gestiones, el empresario del jugador también se comunicó con Gustavo Fermani para consultar el interés de Nacional. El nombre no pasó desapercibido y quedó en evaluación.

Decisiones clave tras la final de Copa BetPlay

Con la final ante Independiente Medellín como último compromiso del año, Atlético Nacional se prepara para semanas de decisiones profundas. El futuro de David Ospina, la elección del nuevo cuerpo técnico y la conformación del plantel para 2026 están directamente conectados.

Mientras tanto, el club no espera a que el escenario se aclare por completo y ya trabaja en alternativas concretas. El arco verdolaga, símbolo histórico de seguridad, vuelve a ser un tema central en la planificación del próximo proyecto deportivo.