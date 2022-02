Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo

Se jugaron 3 importantes partidos en la jornada dominical con resultados que provocan movimientos en la clasificación.

A primera hora, el actual campeón y el que venía siendo el colero del campeonato, Deportivo Cali, pudo regresar a la victoria y ascendió algunas posiciones. Lo lograron en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta enfrentando al Unión Magdalena, donde ganaron por 2 – 0, consiguiendo un valioso triunfo por fuera de casa.

Posteriormente, se dio la sorpresa de la jornada y es con la victoria de Atlético Bucaramanga ante Atlético Nacional. Aunque el equipo verdolaga sigue en el podio de la competencia, esta derrota en condición de visitante dejó muy mal a los hinchas que presionan por la salida de Alejandro Restrepo.

Al final, apareció el América de Cali ante la revelación del torneo, Once Caldas. En este juego, el cuadro vallecaucano regresó al triunfo luego de 5 partidos sin sumar de a tres puntos, quitándole el invicto al cuadro de Manizales. Con este resultado, América escaló del puesto 15 al 8, pero faltan partidos por jugar.

Partidos restantes de la fecha 9

Patriotas vs. Santa Fe

Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera

Independiente Medellín vs. Águilas Doradas

Así quedó la tabla de posiciones