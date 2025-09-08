Alfredo Morelos al fin logró cumplir con la famosa “Ley del Ex” en el FPC. En el clásico antioqueño ante Independiente Medellín, el delantero de Atlético Nacional marcó por primera vez contra el club en el que debutó como profesional. Fue en el estadio Atanasio Girardot y su anotación llegó en el quinto enfrentamiento directo con la camiseta verdolaga.

El gol se dio en el momento justo, cuando Nacional buscaba la igualdad en un partido vibrante. Con su tanto, Morelos selló el empate 3-3 y desató la euforia verdolaga en uno de los encuentros más intensos del semestre.

Morelos en el clásico ante el DIM: 20 minutos para marcar

El atacante cordobés no arrancó el partido como titular. Ingresó al minuto 57 en lugar de Andrés Sarmiento y desde su entrada revolucionó el ataque de Atlético Nacional. Su presencia física, movilidad y experiencia le dieron aire nuevo al frente de ataque verdolaga.

A los 77 minutos llegó su recompensa. En una jugada dentro del área con precisa asistencia de Edwin Cardona, Morelos aprovechó un espacio para rematar con precisión y vencer al arquero rival, firmando su primer tanto contra el DIM y dejando huella en el clásico.

La celebración de Alfredo Morelos en el clásico antioqueño

El festejo no pasó desapercibido. Morelos velozmente por uno de los costados del campo, frente a una multitud de hinchas del Poderoso (era el local), tomándose el escudo de Atlético Nacional y lo mostró con orgullo, tal cual suele hacerlo en sus celebraciones habituales. Fue un gesto cargado de emoción y pertenencia, en el que dejó claro que ahora su compromiso es con el club verdolaga.

Ese momento no solo reafirmó su conexión con la hinchada de Nacional, también encendió la conversación alrededor del clásico, dándole un toque aún más especial a la rivalidad paisa. Atrás, en el olvido, quedó su relación con el DIM. Su presente es Atlético Nacional.

Morelos cumplió la “Ley del Ex” en su quinto clásico antioqueño

El gol de Alfredo Morelos al DIM tiene un valor agregado: llegó en su quinto clásico antioqueño con Atlético Nacional, después de una seguidilla de enfrentamientos en los que no había podido cumplir con la “Ley del Ex”. Esa espera terminó en el Atanasio Girardot, cuando al minuto 77 pudo gritar por primera vez un tanto frente al equipo que lo formó como profesional.

La historia de Morelos en los clásicos había estado marcada por la frustración. En dos de los cuatro juegos anteriores, el delantero cordobés no solo se quedó sin marcar, sino que terminó expulsado, dejando a su equipo con un hombre menos en partidos de máxima exigencia. Por eso, este gol no solo significó romper una racha, también fue una revancha personal y un desahogo para el artillero que esta vez se vistió de héroe.

Cifras de Alfredo Morelos con Atlético Nacional

Más allá del simbolismo, el tanto fue importante en sus estadísticas personales. Con este gol, Alfredo Morelos alcanzó los 27 goles con la camiseta de Atlético Nacional. En el semestre actual suma 7 anotaciones entre Liga, Copa BetPlay y Libertadores, de las cuales cuatro han sido en la Liga BetPlay 2025-2.

Estos números consolidan al delantero como el máximo referente ofensivo del club y como pieza fundamental para los objetivos del equipo dirigido por Javier Gandolfi.

El peso de la Ley del Ex en el clásico antioqueño

La llamada “Ley del Ex” volvió a hacerse presente en el fútbol colombiano y, esta vez, en el clásico antioqueño. Tras cuatro intentos fallidos, Morelos rompió la sequía y marcó por primera vez contra el DIM, cerrando un capítulo especial de su carrera en Nacional.

Este gol no solo suma en lo estadístico, sino que también refuerza la narrativa de los clásicos, partidos que trascienden lo deportivo y que quedan marcados en la memoria de hinchas y jugadores.

Un referente en el ataque del equipo que dirige Javier Gandolfi

El aporte de Alfredo Morelos va mucho más allá de los goles. Su experiencia internacional y su capacidad para ser referente en el área lo convierten en un jugador imprescindible en el esquema de Gandolfi. Es clave para aguantar el balón, asociarse con sus compañeros y aparecer en los momentos decisivos.

En el clásico no fue titular por una molestia física que le impedía estar al 100% los 90 minutos. El gol ante el DIM refuerza su papel de líder ofensivo, aumenta su confianza personal y motiva al grupo para los retos que aún quedan en Liga y Copa. Con su aporte, Atlético Nacional mantiene intactas sus aspiraciones de protagonismo.