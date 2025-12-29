La etapa de Andrés Felipe Roa en el América de Cali terminó mucho antes de lo proyectado. El volante creativo, que había llegado al club Escarlata hace apenas cuatro meses con la intención de consolidarse por al menos dos temporadas, cerró su ciclo de manera anticipada tras no encontrar el respaldo deportivo esperado dentro del proyecto.

La ruptura no fue traumática, pero sí definitiva. La relación futbolística entre el jugador y el cuerpo técnico, encabezado por David González Giraldo, nunca terminó de fluir, situación que llevó a una conversación directa y sincera entre las partes que marcó el final del vínculo.

La conversación clave que precipitó la salida

El propio David González fue quien autorizó la salida del mediocampista tras comunicarle de manera frontal que no hacía parte de sus planes para la temporada 2026. Ante ese escenario, Roa entendió el mensaje y decidió activar de inmediato la búsqueda de un nuevo destino que le garantizara continuidad y protagonismo.

El técnico escarlata ya había dado señales públicas días atrás. En una entrevista radial concedida hace cerca de 15 días en Cali, González mencionó con nombre propio a tres jugadores cuyo rendimiento no cumplió las expectativas: Nicolás Hernández, Andrés Tello y Andrés Roa, dejando entrever que no serían prioridad en el próximo proyecto deportivo.

Once Caldas y Deportivo Pasto, los interesados

Tras conocerse ese panorama, dos clubes del Fútbol Profesional Colombiano se movieron rápidamente. Al teléfono del jugador llegaron propuestas formales del Once Caldas de Manizales y del Deportivo Pasto, ambas con ofertas competitivas desde lo económico y, sobre todo, con una promesa clara: mayor continuidad como titular, sujeta al rendimiento.

Luego de analizar cada escenario, el futbolista de 32 años, oriundo de Sabanalarga, se decantó por la propuesta del elenco manizaleño. La decisión ya está tomada y solo restan detalles administrativos para oficializar su llegada.

Andrés Roa, a mínimos detalles de firmar con Once Caldas

Según se conoció, Andrés Felipe Roa Estrada está a horas de convertirse en nuevo jugador del Once Caldas. Esta misma semana viajará a Manizales para presentar los exámenes médicos de rigor y sumarse de inmediato a la pretemporada, bajo la dirección de Hernán Darío Herrera.

En el club blanco hay optimismo con su incorporación. El cuerpo técnico considera que, tras una pretemporada completa y con la motivación adecuada, Roa puede convertirse en una pieza importante dentro del funcionamiento ofensivo del equipo.

Un perfil que encaja en una necesidad puntual

En la interna del Once Caldas se venía trabajando desde hace semanas en la búsqueda de un volante creativo, un rol que el equipo no logró consolidar durante 2025. Las alternativas utilizadas, como Luis Sánchez y Mateo Zuleta, mostraron intermitencia y una tendencia mayor a cargar el juego por las bandas, sin un conductor claro en la zona central.

Por características, Roa aparece como una solución natural: técnica depurada, visión de juego y capacidad para asociarse en el último tercio del campo, atributos que Herrera considera claves para darle otro matiz al funcionamiento del equipo y conectar mejor con la afición del Blanco Blanco.

Un ciclo corto y una salida consensuada en América

Roa había llegado al América de Cali a finales de agosto de 2025, aprovechando la ventana de jugadores libres. Firmó un contrato por un año, pero el rendimiento no terminó de convencer y el proyecto deportivo tomó otro rumbo.

Aunque su intención inicial era continuar en el club y pelear un lugar, la sinceridad del entrenador fue determinante. Tras la conversación, el jugador dialogó con los directivos y ambas partes acordaron la rescisión de mutuo acuerdo en cuestión de minutos, pese a que aún restaban seis meses de contrato.

Nuevo comienzo en Manizales

Con este movimiento, Andrés Felipe Roa busca relanzar su carrera en un entorno donde pueda sentirse importante desde lo deportivo. Once Caldas, por su parte, suma experiencia y talento para una posición sensible, apostando a que el creativo recupere su mejor versión y sea uno de los referentes del equipo en la Liga BetPlay 2026.

El cambio de aire ya es un hecho. Solo resta el anuncio oficial.