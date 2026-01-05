El Fútbol Profesional Colombiano está a horas de oficializar uno de los movimientos más importantes del mercado rumbo a la temporada 2026. Cristian Barrios dejará América de Cali para convertirse en nuevo jugador de Junior de Barranquilla, en una operación que venía gestándose desde hace semanas y que finalmente encontró luz resplandeciente tras destrabarse una serie de factores clave.

El extremo barranquillero, de 27 años, cumplirá así uno de sus grandes anhelos deportivos: vestir la camiseta del club del que es hincha y regresar a su ciudad natal para asumir un reto de máxima exigencia. Pese a sondeos concretos de Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga e incluso un club del fútbol brasileño, Barrios siempre priorizó esperar a Junior, convencido de que este era el momento ideal para dar el salto.

La venta de Enamorado, el punto de quiebre de la operación

El giro definitivo se produjo este lunes, cuando Junior cerró la venta de José David Enamorado al Gremio de Brasil por una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Ese ingreso era determinante para avanzar formalmente por Barrios, a quien el cuerpo directivo Rojiblanco había señalado desde el inicio como el reemplazo natural de José David.

Entre Junior y América de Cali el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el jueves 1 de enero. Solo restaba que el club barranquillero oficializara su oferta una vez asegurados los recursos provenientes de la transferencia de Enamorado. Con ese paso dado, el negocio se destrabó por completo.

Un acuerdo estratégico entre Fuad Char y Tulio Gómez

El entendimiento entre Fuad Char y Tulio Gómez fue clave para cerrar la operación. Ambos dirigentes acordaron un esquema de copropiedad del jugador, conscientes del potencial deportivo y comercial de Barrios.

La ficha del futbolista quedará distribuida de la siguiente manera:

70% para Junior de Barranquilla

30% para América de Cali

La proyección a mediano plazo es clara: ambos clubes consideran que Cristian Barrios, aún en una edad ideal, puede generar una futura venta al exterior que deje importantes réditos económicos.

La llamada que selló la decisión de Barrios

Durante sus vacaciones en Barranquilla, Barrios fue visto participando en partidos recreativos con amigos y colegas. En medio de uno de esos encuentros informales recibió una llamada determinante: Fuad Char Abdala se comunicó directamente con el jugador.

La conversación, que se extendió por cerca de 30 minutos, sirvió para que el dirigente escuchara de primera mano el deseo del futbolista de llegar a Junior. En ese diálogo también se avanzó de manera significativa en el aspecto económico, dejando claro que ese punto no sería un obstáculo.

Viaje inmediato y contrato por tres temporadas

Tras finalizar su periodo de descanso, Cristian Barrios regresó a Cali y se incorporó a la pretemporada con América. Sin embargo, este lunes 5 de enero fue notificado oficialmente de que el acuerdo entre los clubes era total y que debía viajar de inmediato a Barranquilla para presentar exámenes médicos.

En las oficinas de Junior lo espera un contrato por tres años, con condiciones ya plenamente consensuadas entre todas las partes. La oficialización es cuestión de horas.

Ilusión total en la hinchada del Tiburón

La noticia fue recibida con enorme entusiasmo por la afición Rojiblanca. La salida de José Enamorado generó preocupación, conscientes de que su reemplazo no sería sencillo. Por eso, desde el primer momento en que surgió el nombre de Cristian Barrios, la reacción fue positiva.

Dentro del mercado local, pocos jugadores ofrecían un perfil tan similar: velocidad, gambeta corta, desborde por banda derecha, capacidad para desequilibrar en espacios reducidos y una frecuencia de gol aceptable, aunque no sea su principal virtud.

Junior sigue marcando la pauta en el mercado

Con este movimiento, Junior de Barranquilla, actual campeón del fútbol colombiano, vuelve a enviar un mensaje contundente en el mercado de fichajes. Mientras otros clubes ajustan sus plantillas, el Tiburón apuesta por nombres de alto impacto y operaciones estratégicas que fortalecen tanto lo deportivo como lo financiero.

En este enero intenso y convulsionado del FPC, otra novela llega a su fin. Y para Junior, el desenlace no podría ser mejor.