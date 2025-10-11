El estadio Pascual Guerrero será testigo esta noche de sábado del encuentro entre dos equipos que han tenido un semestre irregular y que, prácticamente, están fuera de la lucha por los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. El América de Cali, en medio de una notoria desilusión de su hinchada, volverá a jugar en un escenario con poco público debido al rechazo que ha generado la campaña del equipo, mientras que La Equidad, colero del campeonato, buscará cerrar con dignidad un torneo para el olvido.

América, obligado a ganar para sostener una mínima esperanza

El América de Cali afronta el duelo ante La Equidad con la obligación de ganar para mantener vivas sus escasas opciones de clasificación. Los Diablos Rojos marchan en la casilla 16 con 14 puntos y una diferencia de gol de -2, por lo que deberán sumar los 15 puntos restantes del campeonato y esperar una serie de resultados favorables para aspirar al milagro de meterse entre los ocho mejores de Colombia.

Matemáticamente, el equipo dirigido por David González aún no está eliminado. Si logra ganar todos los compromisos que restan, podría alcanzar la línea de 32 puntos, cifra que históricamente ha marcado el límite de acceso a los Cuadrangulares Semifinales. Incluso, con cinco victorias y un empate, el conjunto escarlata conservaría posibilidades, aunque dependería de otros resultados.

América de Cali: un semestre para el olvido

El rendimiento del América ha estado lejos de las expectativas. Desde las primeras fechas del torneo, el conjunto vallecaucano no ha logrado encontrar una identidad futbolística sólida, con una defensa inestable y una delantera carente de eficacia. La muestra más reciente fue la derrota ante Millonarios (2-1) en Bogotá, luego de haber comenzado ganando el partido con un tanto tempranero.

La hinchada, acostumbrada a ver al equipo en instancias finales, ha expresado su molestia con el rendimiento y con las decisiones de la dirección técnica, lo que ha generado un ambiente tenso en el entorno escarlata y una notoria disminución en la asistencia al Pascual Guerrero.

Los desafíos del América para lograr el milagro de clasificarse

El calendario del América no será nada fácil en el cierre del torneo. Tras su duelo de esta noche ante La Equidad, los dirigidos por David González deberán enfrentar una doble prueba de fuego ante Deportivo Cali (18 de octubre) y Junior de Barranquilla (25 de octubre).

Posteriormente, vendrán compromisos que, en el papel, parecen más accesibles: Boyacá Chicó y Unión Magdalena, antes de cerrar el semestre frente al Independiente Medellín. Sin embargo, más allá del nivel de los rivales, el gran desafío de los escarlatas será reencontrarse con su fútbol y recuperar el orgullo de una hinchada que exige resultados inmediatos.

La Equidad, colero con necesidad de reaccionar

El conjunto asegurador llega a Cali como el último clasificado en la tabla, sumando apenas un puñado de puntos en una campaña plagada de empates, errores defensivos y falta de gol. Aunque sus opciones de clasificar ya son nulas, buscará cerrar el torneo con actuaciones decorosas que permitan proyectar una mejoría para el 2026.