América de Cali entra en una fase decisiva de reconstrucción deportiva bajo la dirección técnica de David González, quien cerró el año con un rendimiento del 52 % pese a un plantel condicionado por múltiples lesiones. Ahora, con el nuevo proyecto para 2026, el club acelera una renovación profunda que ya tiene dos fichajes confirmados y una lista amplia de jugadores que no continuarán en la institución.

La idea del entrenador es conformar una plantilla competitiva para afrontar Liga, Copa BetPlay y Copa Sudamericana, un calendario exigente que requiere una base más sólida y versátil. En su análisis interno, González solicitó al menos una docena de refuerzos, y la reestructuración ya está en pleno desarrollo.

Dos nuevos refuerzos para el América de Cali

El plan inició por una de las zonas más urgentes: los extremos. El primer fichaje confirmado es Harold Santiago Mosquera, reciente figura de Santa Fe, campeón y segundo máximo goleador del club en 2025. Llega como agente libre y será presentado oficialmente el 8 de enero de 2026, cuando comience la pretemporada.

El segundo refuerzo es el venezolano Darwin Machís, de 32 años, campeón con UCV FC y con un rendimiento sólido: 3 goles y 1 asistencia en su último semestre. Su llegada aporta potencia, experiencia internacional y un perfil zurdo que encaja en las necesidades ofensivas del equipo. Ambos jugadores representan las primeras señales de un proyecto que busca recuperar el protagonismo continental.

Los otros pedidos de González para 2026

Tras tres meses de evaluación detallada del plantel, González pidió reforzar prácticamente todas las líneas. El técnico solicitó:

un arquero

un defensa central

dos laterales

un volante de marca

dos extremos

un delantero goleador

Además, pidió jugadores polifuncionales, con capacidad ofensiva y perfilados para funcionar por banda. La dirigencia ya trabaja en la búsqueda de estas características específicas, considerando el volumen de salidas y la necesidad de elevar el nivel competitivo.

Salidas confirmadas en el América

La reestructuración también implica desprenderse de nombres históricos y otros que no lograron consolidarse. Manuel Caicedo regresará a Internacional F.C. de Palmira, propietario de su pase, mientras que Daniel Bocanegra ya fue notificado de que no continuará.

Uno de los movimientos más sensibles es la salida de Luis Alejandro Paz, quien deja el club después de siete años y siendo pieza clave en los títulos de 2019 y 2020. También se espera la salida de Sebastián Navarro y Luis Ramos, así como de los porteros Joel Graterol y Santiago Silva.

Lista de bajas del América para 2026

Joel Graterol

Santiago Silva

Yerson Candelo

Cristian Tova

Rodrigo Holgado

Daniel Bocanegra

Manuel Caicedo

Luis Alejandro Paz

Sebastián Navarro

Luis Ramos

El caso Luis Ramos: una negociación fallida

En las últimas horas se confirmó que el América tiene todo listo para concretar la salida de Luis Ramos, luego de que las directivas no lograran un acuerdo económico con el Cusco FC, dueño de sus derechos deportivos. La institución peruana rechazó la propuesta de pago a cuotas por los 600.000 dólares correspondientes al 50 % de su pase, motivo por el cual la negociación se rompió rápidamente.

El club peruano ya espera el regreso del delantero, una situación muy desfavorable para el América, que pierde a una de sus principales cartas ofensivas para 2026. La salida de Ramos deja la plantilla aún más debilitada en ataque y obliga a acelerar la búsqueda de un delantero de jerarquía, uno de los pedidos centrales de González.

América de Cali: un nuevo proyecto toma forma

El América de Cali avanza con determinación hacia la renovación del 2026. Entre fichajes confirmados, una barrida amplia en la nómina y un entrenador que tiene claro el perfil de su nuevo equipo, el proyecto comienza a tomar forma. La expectativa es alta en Cali, donde la hinchada espera que este ciclo marque el regreso del protagonismo escarlata en Colombia y en el continente.