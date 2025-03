América de Cali afronta este partido 3 días ante de la visita a Racing de Montevideo por la fase de grupos de la Sudamericana. Por ende la decisión del DT Polilla Da Silva de excluir del 11 a la mayoría de los habituales titulares. Hay rotación en el equipo pensando en ese juego internacional a disputarse en Uruguay el próximo miércoles.

Así que con futbolistas que no vienen siendo habitualmente titulares, habrá otra presentación del cuadro escarlata en la condición de local en la que se ha mostrado imbatible. En partidos de liga lleva 11 consecutivos sin caídas con 8 victorias y 3 empates. No pierde desde el 3 de noviembre de 2024 cuando cayó en el clásico ante Deportivo Cali. Después de eso, la racha positiva que hoy busca extender. Llega con 4 victorias al hilo, marcando 10 goles y sin recibir alguno. Les ganó a Santa Fe (2-0), Deportivo Pereira (2-0), Alianza FC (3-0) y Boyacá Chicó (3-0). ¿Dónde ver este América de Cali vs Fortaleza CEIF? Acá están las opciones.

ADVERTISEMENT

Alineación confirmada de América de Cali vs Fortaleza CEIF

Santiago Silva; Esneyder Mena, Andrés Mosquera Guardia, Brayan Medina, Ómar Bertel; Franco Leys, José Cavadía, Sebastián Navarro; Jan Franc Lucumí, Luis Ramos Leiva y Felipe Gómez. DT. Jorge Da Silva.

Suplentes: Jorge Soto, Cristian Tovar, Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Juanfer Quintero, Duván Vergara y Rodrigo Holgado.

La posición de América de Cali en la Liga BetPlay 2025-1

América de Cali llega al partido con 21 puntos en 10 partidos, ocupando parcialmente la segunda casilla en la tabla de posiciones. Tiene 6 victorias, 3 empates y una sola caída. Además, cuenta con un partido pendiente (visita a Águilas Doradas).

Horario oficial del partido América de Cali vs Fortaleza CEIF

América de Cali vs Fortaleza CEIF, partido de la Fecha 11 en la Liga BetPlay 2025-1 está programado para disputarse el domingo 30 de marzo a partir de las 8:00 p.m.

Los últimos 5 partidos de América de Cali recibiendo a Fortaleza