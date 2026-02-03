La espera terminó en América de Cali. Tras semanas de análisis, negociaciones fallidas y presión deportiva, el club hizo oficial la llegada del delantero que el cuerpo técnico consideraba clave para fortalecer su ataque en 2026. El elegido es Daniel Valencia, atacante ecuatoriano de 29 años que arriba con un respaldo claro: los goles en el fútbol de su país.

No se trata de una apuesta a futuro ni de una incógnita por resolver. Valencia llega con más de 85 goles en su carrera profesional (disputada totalmente en Ecuador), construidos a lo largo de distintos clubes y categorías. Su fichaje representa la respuesta directa a una necesidad que el propio David González había expuesto públicamente: contar con un “9” probado, listo para rendir de inmediato.

Daniel Valencia, el delantero que pidió David González para América de Cali

La elección de Daniel Valencia no fue casual. David González buscaba un atacante con experiencia, madurez competitiva y capacidad de sostener números altos de gol. En ese perfil encajó el ecuatoriano, quien viene de firmar los mejores años de su carrera y de consolidarse como referencia ofensiva en su país.

El aval del entrenador fue determinante para cerrar la operación. América de Cali necesitaba un delantero que no requiriera largos procesos de adaptación y que llegara con la confianza de haber sido protagonista reciente. Valencia cumplía todos esos requisitos.

Más de 85 goles: la carta de presentación del nuevo 9 del América

El recorrido goleador de Daniel Valencia es amplio y diverso. A lo largo de su carrera profesional, el atacante ha marcado más de 85 goles, distribuidos en distintos clubes y categorías en el fútbol ecuatoriano, cifras que hablan de regularidad y persistencia en el tiempo.

Lejos de concentrar su producción en un solo ciclo, Valencia fue sumando goles etapa tras etapa, construyendo un perfil de delantero que aprende, se adapta y crece con los años.

Los primeros goles de Daniel Valencia: Everest Guayaquil y el inicio del camino

El inicio de la carrera de Daniel Valencia se dio en Everest Guayaquil, donde empezó a mostrar su principal virtud: la facilidad para convertir. En este club anotó 20 goles, una cifra que marcó el punto de partida de su perfil como atacante. Esos tantos fueron clave para darle continuidad en el fútbol profesional y abrirle puertas en otros equipos del país.

Paso por Águilas Santo Domingo y Santa Rita Vinces

Luego llegó su etapa en Águilas Santo Domingo, donde sumó 2 goles. Aunque fue un paso corto en números, sirvió como transición dentro de su proceso de crecimiento.

Más adelante, en Santa Rita Vinces, Valencia volvió a tener un impacto importante, anotando 14 goles. Allí recuperó protagonismo y reafirmó su condición de delantero confiable dentro del área.

América de Quito y Orense: etapas de adaptación

El recorrido continuó en América de Quito, donde aportó 5 goles. Fue una etapa de adaptación a nuevas exigencias y contextos competitivos.

Posteriormente pasó por Orense SC, un ciclo particular en el que no logró convertir. Lejos de frenar su carrera, ese momento se convirtió en un punto de aprendizaje que precedió a su consolidación definitiva como goleador.

Universidad Católica: regreso al gol en Primera División

En Universidad Católica, Daniel Valencia volvió a encontrarse con el gol en la máxima categoría. Con este equipo anotó 6 tantos, recuperando confianza y presencia ofensiva en un torneo de mayor exigencia. Ese paso fue clave para reposicionar su nombre dentro del mercado ecuatoriano y abrir la puerta a sus mejores temporadas.

Macará y el crecimiento sostenido

El siguiente capítulo se escribió en Macará, donde Valencia marcó 10 goles. Allí consolidó su rol como delantero titular y empezó a mostrar una versión más completa, combinando juego aéreo, presencia física y eficacia en el área. Ese rendimiento sostenido fue la antesala de su explosión goleadora.

Manta FC, el punto más alto en la carrera goleadora de Daniel Valencia

La etapa más productiva de Daniel Valencia llegó en Manta FC. Con este club anotó 38 goles, convirtiéndose en el ciclo más determinante de su trayectoria profesional. De esos tantos, 17 fueron en la Serie B, torneo en el que fue el segundo máximo goleador en 2024, y posteriormente dio el salto definitivo a la élite.

Daniel Valencia, máximo goleador de la Serie A en 2025

El 2025 marcó el punto cumbre. Daniel Valencia fue el máximo anotador de la Serie A de Ecuador, un logro que terminó de convencer al América de Cali y a su cuerpo técnico. Convertirse en el goleador principal del torneo más importante de su país no fue un dato menor en la evaluación del fichaje. Ese rendimiento reciente es el que hoy lo presenta como el “9” elegido para liderar el ataque escarlata en 2026.

Daniel Valencia, un fichaje respaldado por goles y recorrido

La historia de Daniel Valencia se explica en cifras, pero también en constancia. Más de 85 goles, distintos clubes, varias categorías y un presente goleador que lo pone en el centro de la escena. Así llega el nuevo “9” del América de Cali, con una trayectoria que justifica la elección y con el desafío de trasladar su efectividad al fútbol colombiano en una camiseta que exige resultados inmediatos.