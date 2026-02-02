Cuando parecía que América de Cali quedaría conforme en la zona ofensiva tras cerrar el negocio por el ecuatoriano Daniel Valencia, la agenda del club volvió a moverse con fuerza. El delantero ya se encuentra en Cali presentando exámenes médicos, pero la dirigencia sorprendió al enviar una oferta formal por otro atacante para reforzar un sector clave del equipo.

La noticia tomó por sorpresa a la hinchada Escarlata, que entendía la llegada de Valencia como el cierre del capítulo ofensivo. Sin embargo, el club decidió ir más allá y apuntar a un nuevo nombre para elevar la competencia interna y asegurar soluciones en un puesto donde la exigencia es máxima: los goles.

Marcelo Pérez, la nueva apuesta en ataque

El delantero apuntado es Marcelo Pérez, ariete paraguayo de 24 años que actualmente pertenece a Huracán de Buenos Aires. En el club argentino están satisfechos con su rendimiento y el jugador tiene contrato vigente por dos temporadas más, aunque el contexto deportivo abre una puerta para negociar.

Huracán cuenta hoy con varias alternativas en el puesto de centro delantero y, además, no disputará torneos internacionales en 2026. Ese escenario hace viable una negociación que podría concretarse mediante un préstamo con opción de compra total o la adquisición de un porcentaje alto de los derechos deportivos del jugador.

🚨 América de Cali 🇨🇴 hizo una oferta formal por Marcelo Pérez. Préstamo por un año desde Huracán y con opción de compra. Está siendo evaluada por el Globo. Lo contamos con @PSierraR 🇦🇹👹. pic.twitter.com/4GJYlG4tYU — Adriano Savalli (@AdrianoSavalli) February 1, 2026

Reacción inmediata tras la caída de José Neris

En América, la activación del radar ofensivo se dio tras la caída definitiva de la llegada del uruguayo José Neris. Desde entonces, la directiva aceleró gestiones para incorporar al menos dos delanteros de área que dejaran satisfecho al director técnico David González Giraldo, quien había manifestado públicamente su molestia por la falta de alternativas en esa posición.

La reacción fue inmediata. Bajo el liderazgo del máximo accionista Tulio Gómez y la presidenta Marcela Gómez, el club selló en tiempo récord la contratación de Daniel Valencia, procedente del Manta de Ecuador. El delantero priorizó el proyecto deportivo pese a tener una propuesta económicamente superior desde la Segunda División de Arabia Saudita.

Un ataque con más variantes y rotación

Actualmente, América de Cali cuenta en la posición de centro delantero con Gustavo Adrián Ramos, Papula Garcés y ahora Daniel Valencia. A esto se suma la situación pendiente de Rodrigo Holgado, quien debe presentarse a entrenamientos, aunque su continuidad es poco probable.

La posible llegada de Marcelo Pérez ampliaría el abanico ofensivo y permitiría una mejor rotación en medio de un calendario exigente. Incluso, el cuerpo técnico no descarta utilizar a dos atacantes de área en algunos partidos, apostando por mayor peso ofensivo desde el inicio.

El club espera una respuesta de Huracán esta misma semana para intentar cerrar definitivamente su mercado de fichajes 2026.