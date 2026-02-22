En medio del habitual intercambio con la prensa deportiva, Alfredo Arias dejó una declaración que sacudió el ambiente alrededor de Junior FC. Cuando parecía una pregunta más dentro del libreto tradicional sobre objetivos y aspiraciones, el entrenador uruguayo fue directo, sin rodeos, y dejó clara cuál es la meta central del actual campeón del fútbol colombiano en este semestre.

La inquietud era lógica. Con la nómina de peso que hoy tiene Junior de Barranquilla, considerada por muchos como la más fuerte de la Liga BetPlay, la expectativa apunta tanto al plano local como al internacional. Sin embargo, el DT no dudó en marcar el rumbo.

La prioridad es el bicampeonato en la Liga BetPlay

Consultado sobre para qué está su equipo en este semestre, Arias respondió con absoluta contundencia:

«Nosotros no tenemos ninguna duda que queremos ser bicampeones, queremos repetir título y esa es nuestra prioridad en la primera parte del año. A nivel mundial en el fútbol no es fácil repetir el logro obtenido y por eso no hay tantos bicampeones; nosotros este semestre nos pusimos esa meta y queremos cumplirla».

El mensaje es claro: el gran objetivo inmediato de Junior es defender el título y conseguir el bicampeonato en el torneo local. La apuesta estratégica del cuerpo técnico pasa por capitalizar el impulso competitivo con el que el equipo cerró la temporada anterior y trasladarlo a esta nueva campaña.

Aunque el hincha rojiblanco recibe con ilusión el deseo de repetir título, la declaración abrió un inevitable interrogante: ¿qué lugar ocupa la Copa Libertadores en la planificación?

Copa Libertadores: enfoque gradual y realismo competitivo

El compromiso internacional es el gran sueño pendiente de la institución. Junior FC no ha logrado títulos fuera del país y la participación en la Copa Libertadores siempre despierta una expectativa especial.

Ante esa inquietud, Arias aclaró su postura y explicó cómo proyecta dividir el calendario:

«El formato de Copa Libertadores nos permite en los primeros meses del año enfocarnos en el torneo local, y luego cuando inicie la fase de grupos, sin duda que atenderemos este compromiso con toda la relevancia que se merece. Sabemos que las diferencias económicas y nominales de los clubes de Brasil con el resto de Sudamérica son enormes; pero creemos que nosotros podemos aspirar a pasar la fase de grupos y luego de ahí en adelante ir midiendo nuestras posibilidades reales dentro del torneo».

El técnico reconoce la brecha presupuestal y de planteles frente a los gigantes brasileños, pero también deja claro que el objetivo mínimo es superar la fase de grupos. A partir de allí, en instancias de eliminación directa, evaluarán hasta dónde pueden competir.

La estrategia es evidente: consolidar el rendimiento en la Liga BetPlay durante el primer tramo del año, encarar con seriedad la fase de grupos de Libertadores y, si se logra avanzar a octavos de final, medir fuerzas en el contexto real de los cruces “mata mata”.

El Metropolitano, el Romelio y la sede provisional en Cartagena

Otro punto clave en la planificación es la situación de los escenarios deportivos. La ausencia del estadio Metropolitano obliga a tomar decisiones logísticas importantes, especialmente pensando en la fase de grupos del certamen internacional.

Sobre este tema, Arias fue igualmente claro:

«Es la realidad que nos toca asumir y afrontar en este momento. Si todo sale bien, y nos clasificamos a Octavos de Final; creo que para entonces ya podremos tener el Metropolitano; mientras tanto esperemos que nos sepamos adaptar en Cartagena para la fase de grupos y en la liga local estamos buscando hacer del Romelio nuestra fortaleza».

Mientras el equipo actúa en el Romelio Martínez para el torneo local, la proyección es saber utilizar de la mejor manera el estadio Jaime Morón de Cartagena como sede provisional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La intención es convertir cada escenario disponible en una fortaleza, minimizando el impacto competitivo de no contar con su reducto habitual.

En síntesis, Alfredo Arias dejó definida la hoja de ruta: prioridad absoluta al bicampeonato, administración estratégica del calendario y ambición medida en el plano internacional. El mensaje puede generar debate, pero también evidencia una planificación clara. En Barranquilla el desafío es doble: sostener la corona en Colombia y, al mismo tiempo, comenzar a saldar la deuda histórica en el continente.