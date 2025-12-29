Junior de Barranquilla vuelve a moverse con decisión en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, con la mira puesta en sostener la competitividad del proyecto deportivo para 2026. El club rojiblanco no solo quiere defender el título de Liga BetPlay, sino también llegar con argumentos a la Copa Libertadores y la Superliga, objetivos que exigen una nómina más profunda y con variantes de jerarquía. En ese escenario aparece el nombre del uruguayo Agustín Rodríguez, delantero con pasado reciente en Colombia y un presente goleador que despierta interés en la directiva tiburona.

Junior acelera por un ‘9’ extranjero

Desde la interna del club consideran prioritaria la llegada de un centrodelantero internacional que complemente lo ya existente en la plantilla. Con la continuidad del paraguayo Guillermo Paiva encaminada, el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias entiende que hace falta un segundo atacante de peso, con movilidad, presencia en el área y experiencia en contextos de alta exigencia.

En ese radar apareció Agustín Rodríguez, atacante uruguayo de 27 años, con quien ya se produjeron los primeros contactos formales. Las conversaciones comenzaron con buena disposición de ambas partes, aunque en esta primera instancia las cifras no habrían coincidido del todo. No obstante, en Barranquilla confían en que este primer acercamiento haya sido más exploratorio que definitivo y que un nuevo diálogo permita acercar posiciones.

El antecedente de Agustín Rodríguez en Colombia

El nombre de Rodríguez no es desconocido para el aficionado colombiano. En 2024 defendió la camiseta de Independiente Santa Fe, donde disputó 33 partidos oficiales, registrando 7 goles y 2 asistencias. Si bien los números no fueron deslumbrantes, el contexto explica parte de la estadística: en la mayoría de los encuentros ingresó desde el banco, ya que el puesto de delantero titular tenía dueño claro en Hugo Rodallega, capitán y referente del equipo cardenal.

Pese a ello, el uruguayo dejó una imagen positiva por su entrega, capacidad para asociarse y buen cabezazo, cualidades que hoy son valoradas por el cuerpo técnico de Junior, que busca un atacante más allá del simple registro goleador.

Un 2025 que disparó su cotización

Tras su salida del fútbol colombiano, Agustín Rodríguez regresó a Uruguay y firmó una temporada 2025 sobresaliente con Juventud Las Piedras. Allí se consolidó como máximo goleador del fútbol uruguayo, con 18 goles y 3 asistencias en 31 partidos, promediando 0,58 goles por juego.

Ese rendimiento no pasó desapercibido y provocó un aumento significativo en su valoración de mercado, que hoy ronda los 1,7 millones de dólares, según Transfermarkt. Números que explican por qué Alfredo Arias, conocedor del medio uruguayo, habría dado el visto bueno para iniciar gestiones por su compatriota.

Junior no se detiene: la búsqueda continúa

Más allá del caso Rodríguez, en Junior tienen claro que la prioridad sigue siendo incorporar un atacante extranjero de primer nivel. En las últimas semanas, el club también sondeó al uruguayo Matías Arezo, una negociación que se enfrió levemente al inicio de esta semana, aunque desde la dirigencia aclaran que no está descartada del todo.

Lo que sí genera sorpresa en la hinchada es que, pese a la insistencia popular, Junior aún no ha ofertado formalmente por Luis Fernando Muriel, nombre que despierta consenso casi unánime entre los aficionados. La directiva, sin embargo, mantiene su postura de explorar primero el mercado internacional antes de girar hacia opciones locales.

Matías Arezo, el nombre que seduce a los Char

Entre los perfiles analizados, Matías Arezo sigue siendo el favorito de los dueños del club, la familia Char. El delantero uruguayo de 23 años pertenece a Gremio de Brasil y jugó en 2025 a préstamo en Peñarol, dejando buenas sensaciones por su movilidad, presión alta y capacidad para asociarse.

En Junior lo ven como un ‘9’ moderno, ideal para elevar el nivel competitivo en torneos locales y continentales. Sin embargo, la negociación es compleja: Gremio no contempla un nuevo préstamo y busca una venta definitiva, mientras Peñarol intenta retenerlo por una temporada más bajo otra cesión.

En medio de ese escenario, Junior prepara una oferta para adquirir el 50 % de los derechos deportivos, fórmula que podría destrabar el negocio, aunque las cifras finales siguen siendo un escollo importante.

Muriel, en espera y sin prioridad inmediata

Mientras tanto, Luis Fernando Muriel permanece en un segundo plano. El atacante ha manifestado su deseo de vestir la camiseta rojiblanca y su disposición a ajustarse al mercado colombiano, pero el club no ha acelerado por su contratación. Incluso, Atlético Nacional ya presentó una propuesta formal al Orlando City, dueño de sus derechos, lo que añade presión al panorama.

Muriel ha reiterado que, de volver a Colombia, su prioridad sería Junior, aunque esa llamada clave aún no se produce.

¿Qué pasará con los otros ‘9’ del plantel?

La hoja de ruta de los Char es clara: quieren dos centrodelanteros foráneos, alineados con la idea futbolística de Alfredo Arias. Si ese plan no se concreta, recién ahí se evaluarán alternativas del entorno local.

En ese listado aparecen la posible salida de Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez, quien busca mayor continuidad tras tres años en el club, y la situación de Carlos Bacca, referente histórico, respetado por su trayectoria, pero que con 40 años y tras una lesión reciente, no entra en los planes deportivos para 2026.

Por ahora, Junior avanza con cautela, pero con decisión. El mercado apenas comienza y el nombre de Agustín Rodríguez es una señal clara de que el Tiburón va en serio por reforzar su ataque.