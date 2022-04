Tras salir de América, Osorio volvió a hablar sobre la Selección Colombia

Luego del complicado proceso en su regreso al fútbol colombiano, el técnico risaraldense se refirió a la posibilidad de llegar a ‘La Tricolor’.

Mientras Juan Carlos Osorio seguía en América de Cali y la Selección Colombia estaba viviendo momentos complicados, se comenzó a hablar mucho sobre la posibilidad de que el ‘Míster’ llegara al combinado nacional como el reemplazo de Reinaldo Rueda. En su momento se descartó, indicando que ni siquiera estaba entre los candidatos.

+ Primeras palabras de Juan Carlos Osorio tras su salida de América

Ahora, que se hace inminente la destitución de Rueda y que Osorio ya salió de América, se ha vuelto a especular sobre el tema. Sin embargo, el mismo Osorio habló sobre esta situación y aseguró que no está pensando en ello. “Yo le prometí a mi familia que no volvería a hablar del tema de ser Director Técnico de la Selección Colombia“, dijo a ‘Deportes Sin Tapujos’.

Por otro lado, asegura que a pesar de lo reciente que fue su salida, ya tiene ofertas sobre la mesa para volver al ruedo. “Una selección y dos clubes me han llamado, me voy a sentar con calma a hablarlo con mi familia”, aclarando que “la selección de la que me llamaron es fuera de Sudamérica“.

Sobre esas opciones de volver a ser un seleccionador nacional, mencionó. “El trabajo en un club no es de seleccionador, sino de planificador, de estratega. A mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una excelente oportunidad para un seleccionador-estratega. El Mundial es lo más bonito que me ha pasado“, puntualizó.