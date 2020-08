Tino Asprilla responde: ¿James Rodríguez es el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos?

James Rodríguez abrió el debate al decir que sí lo es. Lo dijo en entrevista con Daniel Habif. Él cree tener argumentos para asegurarlo, algo con lo que el Tino Asprilla está en desacuerdo.

Así lo expresó en el programa Blog Deportivo de Blu Radio. Su opinión respecto a ese tema está clara. Cuando le preguntaron por el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos respondió: “Para mí es Willington Ortiz“.

El Tino Asprilla elige al mítico futbolista de la década del 70 y los 80 que solamente jugó en el fútbol colombiano y la Selección. Disputó más de 700 partidos e hizo más de 200 goles. Además fue 6 veces campeón, jugó finales de Copa Libertadores y estuvo en un subtítulo de la Copa América (1975).

Más del Tino Asprilla sobre lo dicho por James Rodríguez

“Yo siempre he dicho que la historia dirá quién es quién. Con lo que hice vivo feliz. Hice feliz a mi familia, a mis amigos y por ahí los poquitos que me vieron jugar quedaron felices con lo que yo hice. Eso me basta y me sobra”. Evitó polemizar con James Rodríguez, más allá del desacuerdo en su afirmación.

El Tino Asprilla no coincide en que James Rodríguez es el mejor futbolista colombiano de todos los tiempos, pero respeta su opinión. Él considera que es Willington Ortiz y se excluye de esa posibilidad, más allá de poder contar con argumentos para decirlo. Fue hombre de Selección Colombia, estuvo en Mundiales, jugó en Europa, ganó Copas UEFA, le marcó una tripleta al Barcelona, etc.

¿Por qué James Rodríguez se considera el Mejor Futbolista colombiano de todos los tiempos?

En la entrevista con Daniel Habif dijo considerarse de tal forma y así lo explicó: “Soy alguien que confío mucho en mí. Creo que los resultados dicen eso. Todo lo que he hecho con Colombia, todos esos números que tengo, creo que han sido buenos”, dijo.

Luego agregó: “También hay que tener en cuenta a todos esos jugadores que son grandes como el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Falcao García y Freddy Rincón, aunque él está un poco más abajo”.

