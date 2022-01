Rueda, molesto: explicó la razón por la que convocó a un volante por un delantero

Este jueves 27 de enero, la Selección Colombia brindó la última conferencia de prensa previo al juego ante Perú. Allí habló Reinaldo Rueda.

El estratega colombiano analizó al delegación Inca, además explicó la razón por la que convocó a Víctor Cantillo en lugar de Luis Muriel y el llamado de Luis Suárez en lugar de Jéfferson Lerma.

“Tengo la ventaja de cumplir con mi labor: ser seleccionador. Alguien en su momento lo dijo y se volvió una frase de cajón. Nosotros recibimos un informe del club, por uno u otro factor un jugador no puede venir a Selección. Hasta que ellos no lo informen, nosotros no podemos informar porque los dueños de jugadores son ellos”, inició.

Y agregó que “estamos en un momento atípico porque para dar información a los medios de comunicación hay que darle permiso al club y al mismo jugador. A veces uno guarda la esperanza y esperamos un examen, hablamos con el jugador y en ese lapso de tiempo se da la situación de que se cae otro jugador, entonces el club habla primero”.

Luego le fue subiendo el tono a su comentario y dijo que “Siempre uno trata de mantener una nómina equilibrada, de modo que me perece muy pequeño de que se cae un delantero y convocó un volante y luego lo contrario. No tiene situación de análisis cuando no podemos informar hasta que el club lo ratifique y uno va adelantando internamente con el jugador. Esa es mi labor”.