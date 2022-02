En Perú es tendencia el ‘rifirrafe’ entre Aldo Corzo y James Rodríguez, ¿por qué?

Se sigue hablando de la triste derrota de la Selección Colombia ante Perú y Argentina en nuestro país. Mineras tanto, en los países vecinos celebran, todavía, los tres puntos.

Esto sucede en Perú, equipo que tiene practicamente asegurado su cupo en repechaje y deberá ganar un solo partido de los dos que le resta para acabar con las remotas oportunidades que tiene Colombia.

+ Lo que dijo Ramón Jesurún sobre la supuesta pelea entre James y Falcao

+ Duván Zapata pasaría varios meses por fuera de las canchas

Y es que en las ultimas horas, Aldo Corzo, lateral de la selección peruana que jugó ante la ‘Tricolor’ habló con la prensa de su país sobre un incidente que tuvo con James Rodríguez, en el más reciente juego disputado en Barraquilla.

El defensor habló con ‘Movistar Deportes’ y allí contó el ‘rifirrafe’ que tuvo con el volante colombiano. Lo dijo en medio de risas, pues son cosas que quedan dentro de la cancha, pero que demuestra la actitud con la que jugaron ese día los peruanos.

“Me han hecho una cantidad de memes de eso y mis hermanos me dijeron: qué hiciste, qué dijiste (a James)”, inició y agregó que “se dicen cosas normales de un partido, a uno le da cólera, más cuando se venía aguantando un resultado, en un partido caliente…(a James tocó) hacerle acordar a su mamá”( entre risas).

Finalizó diciendo que “James no me respondía, yo quería que me respondiera…Y él me dijo: cierra lo que ya saben…”.