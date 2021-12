Ranking FIFA 2021: ¡Así terminó el año la Selección Colombia!

Este jueves, 23 de diciembre, se publicó la última actualización del ranking FIFA tras los más recientes compromisos de noviembre. ¡Así le fue a la Selección Colombia!

La delegación nacional no pierde, pero tampoco gana, razón por la que desde el mes de septiembre se mantienen en el puesto 16 y hoy, finalizando el 2021, se encuentra con cupo al Mundial de Catar 2022.

+ ¿¡Ahora qué le pasó a Santiago Arias!?

+ El equipo que ya inició gestiones para fichar a Edwin Cardona

Bélgica cierra con broche de oro el 2021 y por cuarta vez consecutiva cierra el año siendo el líder de este importante escalafón. Le sigue Brasil, equipo que es el mejor sudamericano desde hace varios años. Colombia es el tercer mejor equipo de Sudamérica.

1 Bélgica

2 Brasil

3 Francia

4 Inglaterra

5 Argentina

6 Italia

​7 España

8 Portugal

9 Dinamarca

10 Países Bajos

16 Colombia

🇧🇪 Belgium end a fourth straight year on top 🥇

🇨🇦 Canada are 2021’s ‘Most Improved Side’ 🥇

📈 Check out the year’s other big winners in the final #FIFARanking of 2021 👇

— FIFA.com (@FIFAcom) December 23, 2021