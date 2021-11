Quintero rompió el silencio y habló sobre su regreso a River Plate

Ha sido una semana de muchos rumores acerca del futuro de Juan Fernando Quintero tras un comentario en redes sociales que tiene ilusionado a toda la hinchada de River Plate.

Ante esto, y luego de varios especulaciones, el volante de armado que milita en Zhenzhen FC habló ‘Super Deportivo Radio‘ y no se guardó nada en cuanto a su regreso al balompié argentino.

“Uno nunca sabe, al final cuando uno plantea cosas buenas y las personas a uno lo marcan como me marcaron a mí en Argentina y los hinchas de River, creo que después de todo eso quedan las puertas abiertas, sobre todo con los dirigentes, con el entrenador, con el grupo, con todos los muchachos y lo que representa para mí River”, inició.

Y agregó que “soy hincha de River, River cambió mi vida, River fueron los años más importantes de mi carrera futbolística hasta el día de hoy, y bueno, uno nunca sabe qué podría presentar el destino, el día que me toque a mi tomar la decisión de volver seguramente lo hablaré y no habrá ningún problema en volver, así que muchas gracias al hincha por ese cariño y que de mi parte todo es recíproco hacia ellos”.

“Yo me quedo con todas las cosas bonitas vividas. Obviamente me falta todo el diario con mis amigos, con todas las cosas que viví, con el staff, con la gente del club, pero no me detengo en eso. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto. Me lamentó irme y no ver a los hinchas y tampoco el estadio lleno, porque estábamos en pandemia. Son esas cosas que uno nunca olvida, que siempre quiere vivirlas, como estar en el estadio con los hinchas. Creo que son esas cosas más que cualquiera otra cosa, pero esto es fútbol, uno nunca sabe en qué momento llegan las cosas, es la vida, es así y trato de vivir el día a día. Aprendí a no enfocarme en lo extraño sino en lo bonito que viví”, siguió.