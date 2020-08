Por la Europa League, en partido entre Inter de Milán y Getafe, Jean Paul García estuvo en la convocatoria del equipo español. El arquero caleño de 18 años empieza a contar en el plantel profesional del equipo español de Primera División.

Fue su segunda convocatoria en el cuadro principal y la tuvo nada menos que en competencia internacional. Jean Paul García fue uno de los 3 arqueros citados al compromiso, junto a David Soria y Leandro Chichizola. Poco a poco empieza a tener lugar en el elenco que dirige José Bordalás.

Allí está terminando su proceso de formación profesional. Es un arquero de 18 años nacido en Colombia (Cali) y toda una vida en territorio español. A partir de ahora hace parte del cuadro profesional de un Getafe que terminó octavo en LaLiga 2019-20.

¿Quién es Jean Paul García?

Nació en Cali y desde los 4 años vive en territorio español junto a su madre (Doris, que es caleña), que llegó a España por un trabajo y decidió quedarse. Tiene la doble nacionalidad. Su padrastro es polaco. Hace varios años integra el plantel de Getafe en sus categorías inferiores con los que jugó torneos regionales.

Estuvo en el Juvenil B Nacional cuando empezaron a llamarlo al cuadro profesional. Fue convocado a un partido de la actual edición de la Europa League ante FC Krasnodar. Ahora repitió ante el Inter de Milán en el juego en que la escuadra española cayó eliminada.

Jean Paul García, hincha de América de Cali

Así lo contó en entrevista con el diario El País. Más allá de haber vivido solo los 4 primeros años de su vida en Colombia, la afición de su familia por el cuadro escarlata lo hizo inclinarse por sus colores al momento de elegir un equipo del fútbol colombiano.

“Sigo la liga colombiana cuando puedo. Me gusta la competitividad que hay. Mi familia es hincha de América de Cali. Por supuesto yo también. El estadio Pascual Guerrero me parece hermoso, la afición del América me parece fenomenal”, respondió Jean Paul García.