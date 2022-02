¿Por qué Ricard dice que “Cuadrado no respeta a James”?

Dentro de las hipótesis sobre el momento de la Selección Colombia, surge esta de Hámilton Ricard. Él dice que hay cosas que se notan en la cancha.

Así lo aseguró en entrevista en DirecTV Sports. Habló de situaciones puntuales entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. Situaciones futbolísticas. El goleador que tuvo Middlesbrough, campeón con Deportivo Cali y mundialista con la Tricolor en Francia 1998, habló de las percepciones que tiene sobre la actualidad de la Selección Colombia.

Las frases de Hámilton Ricard sobre la Selección Colombia

“Todo se viene haciendo mal porque, eso no es un secreto, hay división. No le estoy dando palo a Rueda ni atacando a nadie, estuve en equipo y por 21 años fui futbolista profesional. Cuando hay división pasa lo que pasa, punto. En ese camerino hay división, que no lo quieren decir, pero ahí hay grupos: gente que no quiere a James; James que no quiere a otros; Reinaldo se dejó meter a James y los otros se enfurecieron. Eso lo sabemos todos, a voces. Nosotros los futbolistas nos damos cuenta de todo. Los que nos mantenemos tenemos amigos en la Selección, tenemos gente, conocemos el entorno”.

“No le estoy echando la culpa a James de nada. Hay momentos que vos tenés que saber manejar el grupo. Hay momentos que vos sabés qué sucede si haces esto, si haces lo otro. Tenés que olértela, olfatear. En la cancha se ve: Cuadrado no le quiere dar la pelota. No lo respeta. En la cancha se ve, en el camerino se nota. Ahí ya hubo alegato con Falcao. La Selección sin funcionamiento, una selección que no hace una pared. Ves a Brasil y los demás equipos que tratan de triangular, se equivocan y vuelven y lo intentan”.

“Clarito como el agua. Cuando nosotros los jugadores vemos al técnico timorato, no le creemos. Cuando un técnico le dice, te voy a poner el ejemplo, a Juan Fernando Quintero, ‘No me subas tanto, quédate acá’; Quintero lo mira y le dice ‘a mí lo que me gusta es atacar’, ¿me hago entender? Cuando él mensaje llega de esa manera, los jugadores no te creen”.

“Nosotros tenemos información de fuentes fidedignas. Sabemos que a Queiroz lo sacaron, sabemos todo eso. Esas cosas no son buenas, nunca me le paré a un técnico y nunca escuché a una Selección y el día que hubiese escuchado eso, le pego a un compañero. Esas cosas no se hacen”.