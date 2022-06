¿Por qué Néstor Lorenzo no siguió trabajando con José Pékerman?

Néstor Lorenzo y José Pékerman formaron cuerpos técnicos durante más de una década. Estuvieron en 3 Mundiales y Rusia 2018 fue el último. ¿Por qué?

Aquel en el que la Selección Colombia cayó eliminada en octavos de final al perder por penaltis con Inglaterra pasó a ser su última experiencia en conjunto. A partir de ahí cada uno de ellos tomó un rumbo distinto. Ahora cada uno está al frente de una selección y serán rivales en el camino a la Copa del Mundo 2016. Néstor Lorenzo intentará llegar con la Tricolor y Pékerman con Venezuela.

Respondió Néstor Lorenzo: ¿Por qué no siguió con Pékerman?

Se lo consultaron en entrevista en Saque Largo (Win Sports) en abril de 2020. Su explicación fue: “‘Pato’ Camps trabajó en Santa Fe, Pablo Garabello lo hace en Fortaleza y yo le manifesté a Pékerman que quería hacer mi camino. Estoy esperando la oportunidad de dirigir solo”.

Se la dieron un año después en el fútbol peruano. Dirigió a FBC Melgar con éxito. Su ciclo queda cortado en el 2022. Llevó al equipo al liderato de la Liga y a los octavos de final de la Sudamericana. Para ese momento ha sido elegido como nuevo DT de la Selección Colombia. Regresa al combinado del que hizo parte durante más de 7 años.

En la entrevista ya mencionada, sobre ese paso, dijo: “Hicimos lo mejor que se pudo en el momento, siempre buscamos la excelencia. Hay críticas, el fútbol mueve la pasión de todos. A Bilardo lo criticaron muchas veces antes de salir campeón del Mundo, luego ninguno se atrevió a hacerlo. Los jugadores deben entender que son decisiones de los técnicos; la autocrítica la hicimos en el seno del cuerpo técnico. No me parece ventilarlo, no es prudente. En todos los procesos hay aciertos y errores. Siempre se busca minimizar el efecto de los errores, hay que potenciar los aciertos. No se puede volver atrás, tuvimos decisiones que tomamos con el corazón. Ya no cambia nada decir lo que hicimos bien o mal”.