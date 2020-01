¿Por qué James Rodríguez no llegó al Napoli?

Hace 2 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Antes de confirmarse su regreso al Real Madrid, James Rodríguez sonó bastante para el Napoli. Estuvieron cerca y al final no se dio. ¿Por qué?

Recordemos: James Rodríguez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Napoli. El principal interesado por aquel entonces era el entrenador Carlo Ancelotti. Desde el Real Madrid se mantuvo la posición de venderlo siempre y cuando dieran lo que pedían.

Napoli nunca quiso aumentar la oferta inicial y con el paso del tiempo se fue diluyendo la opción de ver a James Rodríguez en el fútbol italiano. Esa es la versión que se tenía hasta ahora, basada exclusivamente en la información de la prensa, lo más conocido.

Así se mantuvo, hasta ahora. Antonio Corbo, periodista del Canale8 en Italia, hizo un análisis de la compleja situación que vive al Napoli y recordó a James, dando una versión del motivo por el cual finalmente no se hizo la adquisición del jugador colombiano.

En otras palabras el dueño del club italiano, Aurelio De Laurentiis, ya presentía que la etapa del entrenador Ancelotti no iba a durar mucho tiempo y por ello no contrató a James. El volante era un pedido expreso de quien ahora está al frente de la conducción del Everton.

“El jefe (Ancelotti) no ganó ningún título, pero tampoco llevó el club a bancarrota. La calidad de la gestión, junto con enajenaciones que llevaron a ganancias substanciales de capital, engañaron al presidente hasta el desastre actual. Le hizo creer ser el único que conoce el fútbol, pero no se es buen marinero si no se reconoce la tormenta y cómo salir de ella. Esta vez no puede. Había intuido que el ciclo de Ancelotti estuviera llegando a su fin en el verano y debía buscar un nuevo entrenador. He aquí la razón por la que no compró el tan requerido James Rodríguez”, contó Corbo.

