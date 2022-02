Otro multicampeón con Liverpool sorprendido con Luis Díaz: “¡Qué jugador!”

Jürgen Klopp, Jamie Carragher y Michael Owen ya habían hablado muy bien de Luis Díaz. Son nombres importantes en la historia de Liverpool FC. Se suma uno más.

Ahora fue Danny Murphy quien lo hizo. Él, futbolista que jugó 8 temporadas en el club (más de 170 partidos) e hizo parte de 6 coronaciones, lo hizo a través de una opinión en el Daily Mail. Allí dijo que Luis Díaz, Diogo Jota y Harvey Elliot son el futuro del club y que Liverpool FC ha dado en el clavo con su “plan a largo plazo” fichándolos a ellos. Son presente y también futuro, cree él.

Su publicación se hizo luego del triunfo sobre Leicester City en la Premier League. “Lo más destacado de la noche, aparte de los goles de Jota, fue el nuevo fichaje, Luis Díaz”, empezó diciendo el hombre de 44 años que en su carrera también jugó con Charlton Athletic, Tottenham Hotspur, Fulham y Blackburn Rovers.

Y agregó: “Estamos hablando de esta temporada, y quizás no alcancen al City, pero están intentando quedarse como ellos para las próximas temporadas. Cuando ves a los jóvenes que trae Klopp, puedes ver que está intentando mezclar las cosas y cambiarlas un poco. Ahora ha llegado Luis Díaz. Lo vi bien en su primera actuación en Anfield Road, sobre todo para un chico joven, su toque y su conciencia… ¡qué jugador!”.

Se trata de un jugador que fue mediocampista central y jugó en la selección de Inglaterra desde la categoría sub-18. Completó más de 600 partidos en su carrera. Buena parte fueron con Liverpool FC al que llegó desde Crewe Alexandra en 1997. Hizo parte de 6 coronaciones en la historia de Liverpool.

Con él en el plantel, los Reds ganaron una FA Cup (2000-01), dos ligas (2000-01 y 2002-03), una Community Shield (2001), una Copa UEFA (2000-01) y una Supercopa de la UEFA (2001).

