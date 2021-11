Luis Díaz, sus fotos virales con la Selección y el verdadero plan del Porto

Recientemente empezó a hablarse de una supuesta intención de FC Porto de comprarle a Junior el 20% restante de los derechos federativos de Luis Díaz. Hoy la versión apunta a que ese no es el plan.

Pedro Sepúlveda, periodista de SIC Notícias en Portugal, ofreció esta nueva información respecto al mercado de fichajes y lo que se planea en el equipo portugués. Según él, “FC Porto no pagará 16 millones de euros por el 20% de Luis Díaz a Junior. Está dispuesto a negociar pero no por esos valores”.

El cuadro luso adquirió la ficha del jugador cuando se lo compró a Junior hace un par de años. En ese momento la negociación se hizo por el 80% de los derechos a cambio de poco más de 7 millones de dólares. Lo que sucede es que FC Porto le habría puesto una cláusula de rescisión de 80 millones. Y ahora que tendría opciones para salir hacia otro equipo, se habla de la supuesta intención que tendría de contar con el otro 20% buscando cerrar un negocio redondo para la institución.

Al respecto no hay una voz oficial. Todavía no está claro que haya un club dispuesto a pagar esa cláusula por el hombre de la Selección Colombia. Lo que sí se sabe es que hay interesados en tenerlo y para eso empiezan los acercamientos de cara a la próxima temporada. ¿En qué condición? No está claro aún, pero sí se sabe que de momento FC Porto no pagará más dinero por él.

Desde que se unió a la concentración de la Selección Colombia que enfrentará a Brasil y Paraguay, Luis Díaz protagonizó un par de fotos que no pasaron inadvertidas. Una de ellas es especial para los hinchas de Junior. Es su intercambio de camiseta con Víctor Cantillo. Ellos, campeones con el cuadro rojiblanco, compartieron la imagen del momento en que se cambiaron las prendas de FC Porto y Corinthians.

La otra imagen es la suya al lado de un par de referentes de la Selección Colombia. Luis Díaz posó en el hotel de concentración junto a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. ¡Tremendo mediocampo!

❌ @FCPorto will NOT pay 16 million euros for the 20% of @LuisFDiaz19 to @BarranquillaFC. FC Porto is willing to negotiate but never for these values 🐉🔵⚪️

🇵🇹 FC Porto NÃO vai pagar 16 milhões € pelos 20% de Luis Díaz. #FCPorto #Colombia #FCP #LuisDiaz pic.twitter.com/ohi0lbHMaD

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) November 10, 2021