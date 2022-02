Le salió defensor a Juan Carlos Osorio: “Tiene un plan de país para la Selección”

En las últimas horas, el actual DT del América de Cali, Juan Carlos Osorio, ha sido criticado por gran parte de la prensa y opinión pública al conocerse un supuesto ofrecimiento a la Selección Colombia.

Para Carlos Antonio Vélez y el mismo Iván Mejía, lo de Osorio es “desleal y de mala persona”. Asimismo, en las redes sociales no es visto con buenos ojos esa propuesta que comentó, en primera instancia, el periodista Julián Céspedes, quien manifestó que Osorio le propuso a la FCF trabajar gratis por un año, sin importar que Rueda todavía esté en el cargo.

Uno de los que apoyó a Juan Carlos Osorio fue el periodista Andrés Marocco, quien utilizó su programa de ESPN para respaldar al DT y pedir, públicamente, que lo respeten.

“Osorio es un tipazo, le ha ayudado a mucha gente en este país. Osorio tiene un plan de país para la Selección, es un patriota, muere por Colombia y muere por la Selección. Él no tiene ningún interés de quitarle el puesto a Reinaldo ni es una mala persona. Dejen de insinuar que es una mala persona, porque no lo es y me consta, es un buen tipo”, inició.

Y agregó que “él no es un oportunista, él no está tratando de tumbar a Reinaldo. Reinaldo se tumbó solo con su manera pusilánime de dirigir y nos decepcionó. No más contra Osorio, respeten a Osorio, dejen de decir que es una mala persona”.

Las palabras de Andrés Marocco para defender a Juan Carlos Osorio