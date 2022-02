Respuesta desde la Selección Colombia al técnico Juan Carlos Osorio

En los últimos días, se pudo conocer que el técnico del América de Cali estaba buscando desesperadamente una oportunidad en la Selección Colombia.

Mientras Juan Carlos Osorio está tratando de poder consolidar su idea de juego con América de Cali, no dejó pasar la oportunidad para buscar un lugar en la Selección Colombia mientras las cosas están complicadas para el combinado nacional. Uno de los mayores objetivos de su carrera es ser seleccionador de ‘La Tricolor’, por lo que se ha ofrecido para ello, incluso sin cobrar sueldo.

+ ¿Quiénes son los jugadores que llegarán al América de Cali?

Recientemente, el periodista de Win Sports, Julián Céspedes, reveló una conversación con el entrenador que generó todo tipo de comentarios. “Me dijo Juan Carlos Osorio que la propuesta a directivos no es solo dirigir lo que resta de la eliminatoria gratis, en caso de que le entreguen la selección no cobraría durante el primer año de trabajo“.

¿Qué hablaron @JulianMCespedes y Juan Carlos Osorio sobre la Selección Colombia? 👇#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/El8o9tPcu9 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) February 14, 2022

Pues, después de todo lo que se habló sobre estas declaraciones del técnico risaraldense, desde las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol ya dieron una respuesta a las propuestas y le han cerrado las puertas para que esto se llegue a dar, inclusive si Reinaldo Rueda no estuviera a cargo en este momento.

Según comentó el periodista de Caracol Radio, Steven Arce, no hay posibilidades para que esto se dé. “Con o sin técnico, eliminados o clasificados, sea cual sea la situación a hoy, de Juan Carlos Osorio me dicen: no tiene opciones para ser candidato a dirigir la selección“, aseguró, esperando así bajar las pretensiones del Míster considerando su actualidad.