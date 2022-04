“Lastima que no esté Colombia en el Mundial”

René Higuita lamentó la eliminación de la Selección Colombia al Mundial de Catar 2022 y habló sobre quién es su equipo favorito para llevarse el título.

El ex arquero de la selección no ocultó su tristeza por la no clasificación de la Colombia a su tercer Copa del mundo de forma consecutiva. Y además aprovechó para hablar sobre el equipo al que apoyará en el mes de noviembre cuándo inicie el Mundial de Catar 2022.

“Lástima no estar, pero la emoción del Mundial es una belleza… ¡Me voy con Brasil para ser campeón! ¿Con quién se van ustedes?”, expresó René Higuita en su cuenta de Twitter.

¿Cuándo se juega el Mundial de Catar 2022?

El Mundial de Catar se jugará desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre. El partido inaugural estará a cargo de las Selecciones de Catar y Ecuador; el horario del juego será a las 5:00 a.m., hora de nuestro país.