¿La razón por la que James Rodríguez no se sintió cómodo en Bayern Múnich?

Ad portas de la final de la Champions League a la que llegó Bayern Múnich en la temporada posterior a la salida de James Rodríguez, Martín Demichelis habló del paso del colombiano por el equipo alemán.

Él es un histórico del club. El argentino jugó en el club entre 2003 y 2010. Ganó 11 títulos y actualmente es el entrenador del equipo sub-19. Previo a la final de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG atendió a una rueda de prensa en la que una de las preguntas fue sobre James Rodríguez.

El colombiano recientemente habló de su paso por el club. Fueron 2 años y pudieron ser más, de no ser porque pidió que el club no ejecutara la opción de compra. Tuvo problemas con el clima y con el idioma, según lo contó en entrevista con Daniel Habif.

Lo que dijo Demichelis sobre James Rodríguez

“No voy a hablar con certeza porque no tuve la oportunidad de trabajar con él. Mi función en el club es trabajar con las categorías inferiores, entonces con James Rodríguez solo tuve algunos cruces en eventos de la institución… Quizá no se involucró 100% con querer aprender el idioma y la cultura, cuando eso es extremadamente importante para poder sentirse bien física y mentalmente involucrado en el día a día”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Nosotros los latinos como somos, tenemos ida y vuelta de sentirnos bien o mal y lamentablemente eso nos influye en el rendimiento deportivo. Cuando entiendes que de verdad necesitas adaptarte y que no ellos se adapten a ti, ahí es cuando realmente te sientes cómodo. Mi sensación desde afuera es que James Rodríguez nunca terminó de sentirse cómodo por eso”.

Lo que dijo James Rodríguez de su paso por Alemania

Según se lo contó a Daniel Habif, hubo cosas del país que no se acomodaron a lo que él prefiere. Una de ellas fue el clima. “Recibí un trato espectacular, es un club que me quería mucho también, pero vivir allá no es algo fácil. Hay un frío con -20º. Había días en los que yo me iba al trabajo, prendía el carro y cuando la temperatura estaba en –28º digo: ¿qué hago aquí?”.

Lo otro tuvo que ver con el idioma. “El alemán sí me costó mucho porque tampoco tuve ganas. Yo le dije al profesor de alemán que tuve los primeros 4 meses: Yo no te voy a hacer perder tiempo a ti. No quiero, no quiero. No quería un idioma que no me daba querer aprender, como que no quería”, le contó James Rodríguez a Daniel Habif.