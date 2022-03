El exjugador de la Selección Colombia e Independiente Medellín Jackson Martínez habló del momento actual que viven los delanteros en la ‘Tricolor’.

El exdelantero campeón con el DIM y ahora cantante habló en el canal ESPN Colombia y desde su experiencia conversó sobre el momento que viven los delanteros de la Selección Colombia, que no han tenido buena definición en las últimos partidos por las Eliminatorias. “Los delanteros no son los únicos responsables, es una falla de un funcionamiento. Ellos están deseosos de marcar, pero con el paso de los partidos, se vuelve más complicado”.

Aunque actualmente Jackson Martínez no está ligado al fútbol sigue estando pendiente de quienes fueron sus compañeros en la selección y no olvidó la importancia que tienen los hinchas en este momento en los que Colombia se juega la clasificación contra Bolivia y Venezuela, “la invitación es que apoyen, ya que lo que pasó, no se puede cambiar”.

+Linda Caicedo, goleadora de la Selección Femenina sub-17

+Napoli y el posible remplazo de David Ospina

Martínez dejó claro que los juegos del 24 y 29 de marzo deberán jugarse con responsabilidad pues, “quedan solo dos partidos y deberán centrarse en ser agresivos porque hay que darlo todo”, afirmó.

Colombia actualmente se encuentra en la posición 7 con 17 puntos a 4 de Perú que se ubica en el quinto lugar de la tabla de la Eliminatoria Sudamericana.