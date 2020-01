La condición de Fredy Guarín para seguir en Vasco da Gama

Fredy Guarín puso una condición para arreglar un nuevo contrato con el Vasco da Gama. ¿Cumplirán los directivos?

La situación del jugador colombiano es así: Él quiere seguir en el club, ya que tiene el respaldo de los hinchas, se amañó en el club y durante los tres meses que estuvo dejó un buen desempeño. Los inconvenientes son otros.

A Guarín le deben sueldos y por eso no ha estado tan renuente a un nuevo acuerdo con la dirigencia del Vasco da Gama. Hay deudas en el club, que tampoco le permiten conseguir muchos jugadores en este 2020.

Sin embargo, el volante colombiano comenzó a ceder. Su última propuesta es que le paguen el salario de noviembre para sentarse a negociar la renovación. Si Vasco cumple, entonces aceptará firmar por un año más.

De hecho, Fredy Guarín tiene una propuesta de los Emiratos Árabes, sobre la cual hubo una negativa en primera instancia. Su plan pasa por conocer lo que piensan los directivos del Vasco da Gama, ya que si le dan a elegir, Brasil es una opción para este momento de su carrera deportiva.

De acuerdo con el periodista Flavio Dias, del canal “Atención, Vascaíno”, el club carioca ya comenzó las negociaciones con Guarín por otra temporada y el anuncio del acuerdo se haría en los próximos días.

Ha sido clave en esta situación el apoyo que tiene Guarín por parte de los aficionados. Son varios los mensajes en sus redes sociales por parte de los hinchas de este club, así su permanencia inicialmente haya sido solo durante tres meses.

Informação de Flávio Dias, do @AVascainos: Vasco já iniciou os contatos com o empresário de Fredy Guarín para a renovação de contrato por uma temporada. O jogador e o agente sabem que é ano de eleição e o presidente do clube pode não ser mesmo em 2021.

