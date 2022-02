Juan Carlos Osorio y las indirectas a Reinaldo Rueda y la Selección

El técnico del América de Cali habló en rueda de prensa tras la derrota ante Cortuluá y lanzó algunos mensajes sobre la Selección Colombia.

Este viernes, Juan Carlos Osorio vivió su primera derrota del 2022, cayendo con América de Cali en su visita al Cortuluá en el Doce de Octubre. Posterior al compromiso, el técnico habló en rueda de prensa, donde nuevamente cuestionó a los equipos que juegan a replegarse y dejó entrever que a la Selección Colombia le estaba pasando algo similar.

Un periodista le consultó sobre lo que le costó al América llegar al área rival, a lo que respondió: “¿Usted es colombiano? Ahí le va la respuesta, le cuesta a cualquier equipo que se atreva a jugar así, incluso al equipo que más quiere usted, como lo quiero yo“, dijo, mencionando de forma discretamente a la Selección Colombia.

Añadió. “La única sugerencia que yo estoy haciendo es que como colombianos debemos empezar a considerar otra idea de juego diferente; a tener jugadores en cuadros zonales, a eso me refiero yo, porqué eso se trasmite al fútbol internacional, no quiero entrar en más detalles pero todos saben a qué me refiero exactamente. Después criticamos a X entrenador porqué cuando tiene que jugar ofensivamente no tienen ni idea de como entrar en el último tercio“.

Explicó que todos los jugadores se forman con la misma idea de juego defensiva. “Los muchachos crecen jugando a otra idea de juego, los centrales no juegan a conducir, los mediocentros no juegan atrás de la primera línea de presión. Aquí todos juegan a tenerla en nuestro tercio y a partir de ahí de pronto en una jugada tener una opción de gol y eso es lo que aplaudimos“.