“El rival nos superó en los goles, no en el juego”: Juan Carlos Osorio

El técnico del América de Cali habló sobre lo que fue la derrota de su equipo ante Cortuluá, resaltado que fueron superiores en el juego.

El técnico tuvo una larga intervención sobre el trámite del juego. “El rival nos superó en los goles, más no en el juego. Yo creo que con todo lo que ha pasado recientemente a nivel nacional, vale la pena aclarar varias cosas. Primero, una cosa es jugar a tener la pelota, otra es tener la pelota para jugar; nosotros pertenecemos a la segunda, entonces cuando uno tiene la pelota y trata de jugar, arriesga.

+ ¿Qué le pasó a Adrián Ramos? Tuvo el empate al 92′ ante Cortuluá

Este partido es el típico del fútbol colombiano: un equipo visitante valiente que trata de salir a atacar y el otro equipo a defenderse y a buscar las transiciones rápidas que inevitablemente las van a tener. Es como los boxeadores que se van a su esquina 15 rounds y en un golpe de gracia ganar la pelea, y al final pasó. Estoy muy orgulloso del equipo que cada vez se consolida más.

Creo que tenemos que mejorar en el ítem de buscar gol, y no necesariamente América, todo el fútbol colombiano. No me voy a otros lados porqué no quiero herir susceptibilidades, pero en Colombia no hay ningún equipo que disponga de la pelota y juegue a proponer. Es una necesidad imperativa que los equipos dejen de jugar solamente buscando las transiciones rápidas, internacionalmente no da para ganar“.

Resaltó que no habla de méritos de un equipo u otro, sino de ideas de juego. “Es un momento de pensar en el fútbol colombiano que la táctica defensiva es muy válida, pero hay otra que es la ofensiva. El rival vino, jugó a su idea y nos ganó; perfecto. Yo por mi parte voy a seguir jugando con mi idea y a tratar de mejorarla con el grupo de jugadores que tengo“.