James y su gesto al público en el Metropolitano al final del partido

La Selección Colombia perdió en Barranquilla con Perú (0-1). Hubo silbidos para el equipo y eso molestó a James Rodríguez. Así reaccionó.

Al final de la transmisión del Gol Caracol, luego de los saludos entre los futbolistas en la cancha, se enfocó a James Rodríguez y su camino a la salida del terreno de juego. Ahí mostró su molestia. Hizo gestos. Estuvo caminando mientras gesticulaba con una molestia evidente. El equipo acababa de perder y algunos de los asistentes al Metropolitano desaprobaron el resultado con silbidos. Eso no le gustó.

James Rodríguez y la salida de la cancha en el Metropolitano

Esa molestia la demostró con un par de gestos. Se llevó las manos a la boca simulando los silbidos y mostrando que no debían hacerlos. Él cree que son inmerecidos. No es algo que sume en este momento. A tres partidos del final de la Eliminatoria, la Selección Colombia está muy necesitada. Se encuentra afuera hasta del puesto de repechaje. Aun así, James cree que no se merecen esa salida.